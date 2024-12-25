Премьер Словакии пригрозил Украине ответными мерами, включая прекращение поставок электричества
28 декабря 2024
09:00
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине ответными мерами, включая прекращение поставок электроэнергии, если Киев прекратит транзит российского природного газа в Словакию после Нового года.
«После первого дня января мы рассмотрим ситуацию и возможности ответных мер против Украины. Если это станет неизбежным, мы прекратим подачу электроэнергии, которая остро необходима Украине во время отключений в сети», — заявил Фицо в видео, которое он разместил в Facebook в пятницу.
Украина, которая с февраля 2022 года отражает широкомасштабную военную агрессию России, заявила, что не планирует не продлевать контракт на транспортировку российского газа в Европу через свою трубопроводную сеть.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые после Рождества выступил в социальных сетях. В ходе десятиминутного видео он успел раскритиковать президента Украины Владимира Зеленского, а также затронул чешских политиков. Затем он пригрозил Украине, что, если с 1 января прекратится подача российского газа, Словакия, с другой стороны, рассмотрит возможность прекращения подачи электроэнергии в страну, которая уже почти три года защищается от российской агрессии.
Фицо обвинил Зеленского в том, что он не заинтересован в перемирии в войне с Россией. «Мне непонятно, что украинский президент отказывается от прекращения огня и что украинское политическое руководство втягивает всю страну в катастрофу», — сказал Фицо.
Фицо, который встретился с Путиным на прошлой неделе, далее заявил, что Словакия будет продолжать продвигать суверенную политику и всегда будет уважать международное право.
«И никто ничего в этом плане не изменит. Ни кричалки из братиславского кафе, ни агрессивные либеральные СМИ, ни чешская политическая сцена, которая все более неуместно вмешивается в наши суверенные внутренние дела», — заявил Фицо в адрес Чехии.
Премьер-министр Словакии также напомнил, что Украина планирует прекратить поставки российского газа в Словакию с 1 января. Если они это сделают, Словакия, как сообщается, рассмотрит возможность ответных мер.
С аналогичной угрозой выступил и президент Словакии Петер Пеллегрини в конце июля, когда украинцы на несколько дней прекратили поставку нефти российской компании «Лукойл» по нефтепроводу «Дружба». Тогда он заявил, что, если Словакии придется задействовать свои запасы железа, Братислава могла бы принять ответные меры. Уже тогда он упомянул электричество, в котором отчаянно нуждаются украинцы из-за российских обстрелов ключевой инфраструктуры.
Тем не менее, Словакия предоставила гуманитарную помощь стране, а также экспортирует в Украину дизельное топливо и электроэнергию. В период с января по ноябрь этого года Украина экспортировала 2,4 миллиона мегаватт-часов электроэнергии, что представляет собой рост на 152 процента в годовом исчислении, пишет Reuters.
Украина, которая с февраля 2022 года отражает широкомасштабную военную агрессию России, заявила, что не планирует не продлевать контракт на транспортировку российского газа в Европу через свою трубопроводную сеть.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые после Рождества выступил в социальных сетях. В ходе десятиминутного видео он успел раскритиковать президента Украины Владимира Зеленского, а также затронул чешских политиков. Затем он пригрозил Украине, что, если с 1 января прекратится подача российского газа, Словакия, с другой стороны, рассмотрит возможность прекращения подачи электроэнергии в страну, которая уже почти три года защищается от российской агрессии.
Фицо обвинил Зеленского в том, что он не заинтересован в перемирии в войне с Россией. «Мне непонятно, что украинский президент отказывается от прекращения огня и что украинское политическое руководство втягивает всю страну в катастрофу», — сказал Фицо.
Фицо, который встретился с Путиным на прошлой неделе, далее заявил, что Словакия будет продолжать продвигать суверенную политику и всегда будет уважать международное право.
«И никто ничего в этом плане не изменит. Ни кричалки из братиславского кафе, ни агрессивные либеральные СМИ, ни чешская политическая сцена, которая все более неуместно вмешивается в наши суверенные внутренние дела», — заявил Фицо в адрес Чехии.
Премьер-министр Словакии также напомнил, что Украина планирует прекратить поставки российского газа в Словакию с 1 января. Если они это сделают, Словакия, как сообщается, рассмотрит возможность ответных мер.
С аналогичной угрозой выступил и президент Словакии Петер Пеллегрини в конце июля, когда украинцы на несколько дней прекратили поставку нефти российской компании «Лукойл» по нефтепроводу «Дружба». Тогда он заявил, что, если Словакии придется задействовать свои запасы железа, Братислава могла бы принять ответные меры. Уже тогда он упомянул электричество, в котором отчаянно нуждаются украинцы из-за российских обстрелов ключевой инфраструктуры.
Тем не менее, Словакия предоставила гуманитарную помощь стране, а также экспортирует в Украину дизельное топливо и электроэнергию. В период с января по ноябрь этого года Украина экспортировала 2,4 миллиона мегаватт-часов электроэнергии, что представляет собой рост на 152 процента в годовом исчислении, пишет Reuters.
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