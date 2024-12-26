Необычная история: в Чехии два самца пингвина вырастили детеныша

«Пара получила яйцо от пары, которая снесла два яйца. Детеныша вырастили. Их родительская роль закончилась, и маленькому пингвиненку предстоит трудный период самостоятельности. Замечательная история с кульминацией, похожей на сказку, произошла в рождественский сезон», — сказал представитель Штястны.



30 октября в Двур-Кралове-над-Лабем вылупился маленький очковый пингвин. Пара молодых самцов Кросби и Флери, вырастившая детёныша, родом из Амстердамского зоопарка. Оба пингвина вылупились там осенью 2021 года.



«Чтобы максимально увеличить количество выращенных птенцов, мы поместили в их гнездо яйцо от пары, отложившей два оплодотворенных яйца. Наш опыт показывает, что одна пара не может вырастить двух детенышей, поэтому мы дали шанс двум молодым самцам», — рассказал зоолог Михал Подгражский.



«В прошлом году мы объяснили тот факт, что Кросби и Флери не боролись за женщину в стае, своим очень молодым возрастом и небольшим опытом. Но с тех пор они остаются вместе и даже вне сезона гнездования часто остаются парами. Им также нравится вместе открывать для себя что-то новое на выставках и тому подобном. Они неразлучны, что не совсем обычно для пингвинов», — сказал Подргражский.



Ученые реклассифицируют очкового пингвина из южной Африки как находящегося под угрозой исчезновения. «Вылупление не означает автоматически размножение, это нам уже неоднократно подтверждали. В прошлом мы уже подкладывали на эту пару самцов яйцо другой пары, но с первого раза размножение не удалось. Теперь все на правильном пути», — сказал Подразский.



Пол птенцов пока неизвестен, его выявит только анализ ДНК контурных перьев в конце января. «Тогда они также присоединятся к группе для взрослых, где их также увидят посетители», — сказал Подгражский.



Очковый пингвин, находящийся под угрозой исчезновения, является единственным африканским пингвином. Помимо «Двур Кралове», только зоопарк в Усти-над-Лабем разводит очковых пингвинов в Чехии и Словакии.



Зоопарк «Двур Кралове» существует с 1946 года. Специализируется на Африке. Сафари было основано в нем Йозефом Вагнером, который был директором зоопарка с 1965 по 1983 год.