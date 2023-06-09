Каждый чех выпивает 160 литров спиртных напитков в год

В расчете на человека каждый чех выпивает более 160 литров алкогольных напитков в год. Пиво долгое время было самым популярным — за последний год его потребление составило 128 литров на человека. Несмотря на высокую популярность напитка, его потребление в прошлом году было исторически самым низким за последние 30 лет.



По словам директора Чешской ассоциации пивоваров и солодовен Томаша Слунечека, основной причиной этого является ухудшение экономической ситуации.



«Годы пандемии привели к тому, что потребление переместилось из баров и ресторанов в квартиры и дома. У нас 30% пива потребляется в пабах и ресторанах, 70 — в других местах», — объясняет Слунечко.



По мнению Слунечко, тенденция употребления пива в банках и стаканах связана также с растущей популярностью ароматизированных пивных смесей и безалкогольных вариантов напитка. С 2014 года их популярность выросла почти вдвое. Мужчины пьют пиво, как и другие виды алкоголя, чаще, в три-пять раз больше, чем женщины.



Молодежь и алкоголь



По данным мониторинга, взрослые старше 25 лет пьют меньше, но регулярно. С другой стороны, молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет склонны выпивать большими порциями, но сразу. Глава Национального центра мониторинга наркотиков и наркозависимости Павла Чомынова предупреждает, что у подростков, как правило, возникают проблемы с алкоголем после поступления в среднюю школу.



«В случае с употреблением алкоголя и курением получается, что переломным моментом является переход из начальной школы в среднюю, когда после 15 лет они начинают чаще сталкиваться с вызывающими привыкание веществами, курением и другими альтернативными продуктами», — сказала она.



Люди в возрасте до 25 лет в целом потребляют меньше алкоголя, чем поколение 10 лет назад. По словам Чомыновой, это потому, что молодежь сейчас проводит свое свободное время организованно и заполняет его различными мероприятиями.



Более сотни заболеваний



«Говорят, что алкоголь вызывает более сотни заболеваний. Сюда входят даже самые серьезные, такие как рак. Могут возникнуть провалы в памяти, депрессия. То, с чем следует быть очень осторожным, особенно сейчас, перед Рождеством, — это травмы», — говорит психиатр и бывший заведующий наркологическим отделением психиатрической больницы Богнице Карел Нешпор. По его словам, даже одна рюмка алкоголя вредна и лучшее решение — полностью отказаться от употребления спиртного.



Кампания «Сухой февраль», призывающая к воздержанию, каждый год привлекает внимание к чрезмерному употреблению алкоголя. Сама кампания работает таким образом, что участники добровольно не употребляют алкоголь в течение всего февраля. Конечно, за соблюдением ими «поста» никто не следит, но это обязанность каждого из них. В остальное время года это помогает им в дальнейшем воздержании.



«В этом, 2024 году, нам удалось преодолеть барьер в один миллион участников. Мы знаем, что примерно 48% из них по прошествии года заявляют о снижении потребления», — говорит Петр Фрейманн, менеджер проекта «Сухой февраль».



Сайт pijsrozumem.cz, который обслуживает Союз продавцов и импортеров спиртных напитков, также предостерегает от чрезмерного употребления алкоголя. Помимо прочего, там люди могут найти контакты для профессиональной помощи и советов, как избавиться от алкогольной зависимости.