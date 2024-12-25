Как мы потеряли мир в Европе. Какую роль в этом сыграл Запад во главе с США — и какую роль сыграла в этом Россия?

Мы отметили 35-летие окончания холодной войны. Как много всего изменилось за это время! Мы тогда радовались открытию границ и получению так называемых мирных дивидендов: резко сокращались расходы на вооружение, расформировывались крупные воинские части, открывались военные полигоны...



Два ведущих американских автора, Дэниел Дьюдни и Джон Икенберри, неоднократно напоминают нам, что главная заслуга принадлежит Михаилу Горбачеву, мирно очистившему беспрецедентную в истории территорию площадью более одного миллиона квадратных километров. Благодаря этому наступил позитивный мир, символизируемый прежде всего демилитаризацией и укреплением взаимного доверия между бывшими врагами.



Но затем последовали две важные меры со стороны США и их союзников, и взаимное доверие начало испаряться. Во-первых, это были бомбардировки Белграда и других сербских городов в 1999 году и одновременно первое восточное расширение НАТО (прием Польши, Венгрии и Чехии). А вторая волна имела еще более серьезные последствия, когда в НАТО вошли уже три балтийских государства и два черноморских (Румыния и Болгария).



Это коренным образом изменило баланс сил в пользу НАТО, которое на севере находилось в пределах 90 миль от Санкт-Петербурга. А два упомянутых выше профессора Принстонского университета прокомментировали: если бы Горбачев знал, что за этим последует, расчистил бы он это пространство так легко и бесплатно?



Вновь создавшуюся стратегическую ситуацию подробно объясняет британский профессор Ричард Саква из Кентского университета, который также преподавал в Москве и, следовательно, хорошо знает не только историю России, но и менталитет ее жителей. В своей последней монографии «Как мы потеряли мир» он пишет, что открылась уникальная возможность для создания так называемого суверенного интернационализма, который будет действовать на основе Устава ООН, гарантирующего равные права всех государств-членов.



Однако вместо этого возник так называемый либеральный международный порядок, в котором доминируют США. Они утверждают, что реализуют порядок, основанный на четко определенных правилах и ценностях, но Саква возражает, что эти правила определяются исключительно Соединенными Штатами, которые к тому же ведут себя как безоговорочный победитель холодной войны и настаивают на соблюдении своих интересов и ценностей.



Когда НАТО приблизилось к Москве



Профессор Саква приходит к выводу, что США в течение нескольких лет после окончания холодной войны заключили так называемую узурпацию Устава ООН, они настаивали на его замене своими собственными ценностями и интересами, что, по его мнению, было нелегитимно и, более того, неприемлемо.



В то же время принцип неделимости европейского пространства безопасности, закрепленный в важных декларациях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), одобренных в ходе переговоров в Хельсинки в 1975 году, в Париж в 1990 году и Астана в 2010 году были полностью проигнорированы. В этих документах подчеркивалось, что безопасность каждого государства — члена ОБСЕ неразрывно связана с безопасностью других государств и что каждое государство имеет право на такую ​​же безопасность, как и другие.



Саква делает из этого вывод, что с точки зрения основного определения неделимости безопасности, так называемая ассоциативный баланс сил, но вместо этого Соединенные Штаты постепенно установили враждебный баланс сил.



Вышеупомянутая практика породила то, что Саква называет «русской версией Версальского синдрома». Российские элиты чувствовали себя полностью отодвинутыми на грань европейских событий, они чувствовали себя униженными и постоянно игнорируемыми. Их мнение никого не волновало, и их доводы никто не принимал во внимание. И эти негативные настроения усилились в 2008 году, когда начались разговоры о том, что Украину, страну площадью 600 000 квадратных километров и границей с Россией протяженностью 2 295 километров, также следует пригласить в НАТО.



Ее принятие в НАТО означало бы, что этот Альянс переместится еще на сотни километров в сторону России, расстояние до Москвы станет меньше 300 миль. А признание Грузии в качестве еще одного претендента предоставит НАТО доступ к двум проходам, которые откроют путь на юг России, что еще больше усилит страх окружения и чувство незащищенности в этой стране.



В этом отношении Саква полностью согласен со взглядами американских неореалистов, которые придают решающее значение изменению расстояний между государствами и между их армиями, а тип государственной организации и идеологические концепции они считают второстепенными.



И Саква далеко не одинок в этом мнении. Уже в начале 2022 года тогдашний посол США в Москве Уильям Бернс предупредил, что открытие двери в НАТО для Украины и Грузии является самой значимой красной линией не только для президента Владимира Путина, но и для всех политических и военных элит с с которым он выступал в России. А в то же время Фиона Хилл, аналитик престижного Брукингского института, написала, что из-за очередной волны восточного расширения НАТО может произойти третья война между великими европейскими державами за последние 110 лет. И сегодня мы уже знаем, насколько оправдались ее опасения.



Поэтому мы можем лишь с тоской оглядываться назад на некогда позитивный мир в Европе. Вместо этого мы имеем типичный негативный мир, который определяется как отсутствие войны. Увеличиваются военные бюджеты, строятся новые штурмовые части и военные базы, организуются крупные военные учения. И в этой новой системе мы никогда не можем быть уверены в том, как все будет развиваться.