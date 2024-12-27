Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Президент Азербайджана: самолет Azerbaijan Airlines был поврежден из-за обстрела с земли на территории России

Новости 420on
30 декабря 2024
08:00
566
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный и разбившийся вблизи казахстанского города Актау, получил повреждения вследствие обстрела с земли. Об этом заявил в интервью азербайджанскому государственному телеканалу AzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По его словам, окончательная версия будет известна только после анализа черных ящиков. Тем не менее изначальные версии уже имеют достаточно доказательств, основанных на фактах. Факты заключаются в том, что гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ Грозного, и практически утратил управление. Баку знает, что самолет был выведен из строя средствами радиоэлектронной борьбы, отметил Алиев. «Это первое повреждение, нанесенное самолету. Кроме того, в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета», — сообщил глава государства.

По словам главы государства, в Баку также считают, что самолет был сбит непреднамеренно. Днем ранее Кремль заявил, что самолет пытался приземлиться в столице Чечни Грозном, поскольку российская ПВО в этом районе отразила атаку украинских беспилотников.

Президент Азербайджана далее заявил, что «определенные круги» в России пытались скрыть истинные причины авиакатастрофы. По его словам, бесполезно, например, рассматривать версию о столкновении самолета со стаей птиц из-за того, что фюзеляж самолета был продырявлен.

При этом он выразил уверенность, что самолет был сбит не намеренно, пишет агентство «Интерфакс». Но, по его словам, необходимо было признать вину и извиниться. «К сожалению, в первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме ложных версий», — сказал Алиев.

Президент России Владимир Путин извинился перед Алиевым в субботу за то, что Кремль назвал трагическим инцидентом в российском воздушном пространстве в среду.

По данным азербайджанских источников, самолет был сбит в Казахстане средствами ПВО России.

В разговоре государственных деятелей, согласно заявлению Кремля, было слышно, что самолет неоднократно пытался приземлиться в аэропорту Грозного согласно плану полета. Однако в то время российская ПВО отражала атаки украинских беспилотников в регионе.

Россия использует электронные помехи, чтобы сбить с толку системы геолокации и связи украинских дронов, на которых нацелены системы ПВО. Украина уже третий год обороняется от широкомасштабной военной агрессии России, частью этой борьбы также являются воздушные удары обеих стран по территории противника.

Анонимные азербайджанские источники ранее утверждали, что самолет был сбит российскими военными. В опубликованном Кремлем докладе об этом не упоминается. В нем говорится, что обстоятельства происшествия выясняются.

Самолет «Азербайджанских авиалиний», следовавший из Баку в южную Чечню, разбился в Казахстане недалеко от города Актау. Погибли 38 человек, еще 29 человек пережили падение машины с различными травмами.

Среди прочего, Евросоюз и президент Украины Владимир Зеленский призвали к быстрому и независимому расследованию инцидента.
самолёт Украина Россия Азербайджан авиакомпании
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
30 ДЕКАБРЯ 2024
23
ОБЩЕСТВО
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ В ЧЕХИИ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА НОВОГОДНЕЙ НОЧИ КАК НИКОГДА
16:30
30 ДЕКАБРЯ 2024
225
ОБЩЕСТВО
БОЛЬШЕ ПРАВ, МЕНЬШЕ ОГРАНИЧЕНИЙ: ОДНОПОЛЫЕ ПАРЫ В ЧЕХИИ НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН?
15:00
30 ДЕКАБРЯ 2024
268
ОБЩЕСТВО
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ В ЧЕХИИ МОЖЕТ БЫТЬ ВИДНО СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕНЕРА УЖЕ РАЗЛИЧИМА
11:30
30 ДЕКАБРЯ 2024
603
ПОЛИТИКА
ИЗ-ЗА УГРОЗ ФИЦО МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ВЛАСТЯМ ЕС — ЗАЯВИЛ УКРАИНСКИЙ МИНИСТР
15:00
29 ДЕКАБРЯ 2024
1416
ОБЩЕСТВО
КАК МЫ ПОТЕРЯЛИ МИР В ЕВРОПЕ. КАКУЮ РОЛЬ В ЭТОМ СЫГРАЛ ЗАПАД ВО ГЛАВЕ С США — И КАКУЮ РОЛЬ СЫГРАЛА В ЭТОМ РОССИЯ?
13:00
29 ДЕКАБРЯ 2024
585
ОБЩЕСТВО
ГОДОВЩИНА ТРАГЕДИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ ВСЕ ЕЩЕ БОЛЬНАЯ ТЕМА ДЛЯ МНОГИХ. НОВОГОДНИЕ ПЕТАРДЫ МОГУТ ИХ ПУГАТЬ
11:00
29 ДЕКАБРЯ 2024
726
ОБЩЕСТВО
КАЖДЫЙ ЧЕХ ВЫПИВАЕТ 160 ЛИТРОВ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В ГОД
18:00
28 ДЕКАБРЯ 2024
712
ОБЩЕСТВО
УТВЕРЖДЕН ПЛАН ПО КЛИМАТУ И ЭНЕРГЕТИКЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ РАЗВИТИЕ «ЗЕЛЕНОЙ» ПОЛИТИКИ В ЧЕХИИ
17:00
28 ДЕКАБРЯ 2024
975
ОБЩЕСТВО
НЕОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ: В ЧЕХИИ ДВА САМЦА ПИНГВИНА ВЫРАСТИЛИ ДЕТЕНЫША
13:00
28 ДЕКАБРЯ 2024
781
ПОЛИТИКА
ЧЕХИ ПРЕДПОЧЛИ ТРАМПУ ХАРРИС, ПОКАЗАЛ ОПРОС CVVM
09:00
28 ДЕКАБРЯ 2024
1424
ОБЩЕСТВО
ПРЕМЬЕР СЛОВАКИИ ПРИГРОЗИЛ УКРАИНЕ ОТВЕТНЫМИ МЕРАМИ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОСТАВОК ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
21:00
27 ДЕКАБРЯ 2024
1170
ОБЩЕСТВО
КАКАЯ ОЖИДАЕТСЯ ПОГОДА В ПОСЛЕДНИЕ ВЫХОДНЫЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА? ЕСТЬ РИСК ОБЛЕДЕНЕНИЯ ДОРОГ
18:00
27 ДЕКАБРЯ 2024
1164
ОБЩЕСТВО
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ИЗ ЧЕХИИ МОЖНО БУДЕТ НАБЛЮДАТЬ ПОЛНОЕ ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ
16:30
27 ДЕКАБРЯ 2024
845
ОБЩЕСТВО
В ГОРАХ ХОРОШАЯ ПОГОДА ДЛЯ СНЕГА. ОН ПРОДЕРЖИТСЯ ДО КОНЦА ГОДА
14:10
27 ДЕКАБРЯ 2024
933
ОБЩЕСТВО
ОНЛАЙН-ГЭМБЛИНГ В ЧЕХИИ: ОБОРОТЫ, ДОХОДЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ИГРОКОВ