Президент Азербайджана: самолет Azerbaijan Airlines был поврежден из-за обстрела с земли на территории России

По его словам, окончательная версия будет известна только после анализа черных ящиков. Тем не менее изначальные версии уже имеют достаточно доказательств, основанных на фактах. Факты заключаются в том, что гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ Грозного, и практически утратил управление. Баку знает, что самолет был выведен из строя средствами радиоэлектронной борьбы, отметил Алиев. «Это первое повреждение, нанесенное самолету. Кроме того, в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета», — сообщил глава государства.



По словам главы государства, в Баку также считают, что самолет был сбит непреднамеренно. Днем ранее Кремль заявил, что самолет пытался приземлиться в столице Чечни Грозном, поскольку российская ПВО в этом районе отразила атаку украинских беспилотников.



Президент Азербайджана далее заявил, что «определенные круги» в России пытались скрыть истинные причины авиакатастрофы. По его словам, бесполезно, например, рассматривать версию о столкновении самолета со стаей птиц из-за того, что фюзеляж самолета был продырявлен.



При этом он выразил уверенность, что самолет был сбит не намеренно, пишет агентство «Интерфакс». Но, по его словам, необходимо было признать вину и извиниться. «К сожалению, в первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме ложных версий», — сказал Алиев.



Президент России Владимир Путин извинился перед Алиевым в субботу за то, что Кремль назвал трагическим инцидентом в российском воздушном пространстве в среду.



По данным азербайджанских источников, самолет был сбит в Казахстане средствами ПВО России.



В разговоре государственных деятелей, согласно заявлению Кремля, было слышно, что самолет неоднократно пытался приземлиться в аэропорту Грозного согласно плану полета. Однако в то время российская ПВО отражала атаки украинских беспилотников в регионе.



Россия использует электронные помехи, чтобы сбить с толку системы геолокации и связи украинских дронов, на которых нацелены системы ПВО. Украина уже третий год обороняется от широкомасштабной военной агрессии России, частью этой борьбы также являются воздушные удары обеих стран по территории противника.



Анонимные азербайджанские источники ранее утверждали, что самолет был сбит российскими военными. В опубликованном Кремлем докладе об этом не упоминается. В нем говорится, что обстоятельства происшествия выясняются.



Самолет «Азербайджанских авиалиний», следовавший из Баку в южную Чечню, разбился в Казахстане недалеко от города Актау. Погибли 38 человек, еще 29 человек пережили падение машины с различными травмами.



Среди прочего, Евросоюз и президент Украины Владимир Зеленский призвали к быстрому и независимому расследованию инцидента.