Больше прав, меньше ограничений: однополые пары в Чехии на пороге перемен?

Сразу после введения этой системы во второй половине 2006 года союз заключили 235 пар, а 26 пар за это время прекратили официальное сожительство. Количество новых партнерств перевалило за три сотни в 2016 году — тогда их было 354. На данный момент больше всего пар решили официально сойтись в позапрошлом году — их было 405. Наименьшее количество партнерств было заключено в 2011 году — 188.





Всего же за 24 года с момента введения в июле 2006 года и до конца первого полугодия этого года было заключено 5167 союзов. Ежегодно распадаются десятки партнерств. В прошлом и позапрошлом году число расторжений перевалило за 100, максимальное количество за всю историю. Тогда распались 124 пары. За 24 года распалось 1340 партнерств.



По словам пресс-секретаря Ондрея Кратошки, МВД выясняет цифры в ходе «собственного расследования» и вынуждено запрашивать их в ЗАГСах. «Данные пока не хранятся централизованно... Изменение должно произойти в связи с планируемым созданием информационной системы реестра с 1 января 2027 года», — сказал пресс-секретарь.



Что изменится?

С января правила партнерства будут изменены поправкой к Гражданскому кодексу. Изначально предполагалось поставить партнеров наравне с супругами, предусмотрев брак для всех. В итоге Палата представителей изменила проект и добавила ограничения. Однополые пары могут вступать в партнерство, а не в брак. Но атрибут «зарегистрированное» будет вычеркнут. Партнеры будут иметь право на пенсию вдовы или вдовца, если это необходимо, а также будут иметь общую собственность и другие права супругов, но без возможности усыновления. Должно быть возможно только усыновление детей партнера.



Уполномоченный правительства по правам человека Клара Шимачкова Лауренчикова ранее говорила, что считает расширение прав партнеров необходимым. Однако, по ее словам, брак для всех — это лучший шаг к полному равноправию геев и лесбиянок в Чехии.



Инициатива Jsme fér и авторы обращений будут продолжать добиваться положения равного брака для всех



Инициатива Jsme fér и авторы предыдущих обращений к политикам в поддержку равных браков планируют и дальше добиваться легализации. Они утверждают, что корректировка правил партнерства для пар геев и лесбиянок, которая вступит в силу в январе, не принесет истинного равенства. Об этом говорится в заявлении, предоставленном Чешскому агентству печати. Равный брак утвердили 36 стран, утверждают авторы. Противники говорят, что брак — это исключительно союз между мужчиной и женщиной, и если однополые пары вступят в него, то это будет угрожать понятию традиционной семьи.



«Равный брак — это не посягательство на традиции, а воплощение в жизнь их ценностей — любви, заботы, верности и взаимной поддержки. Мы будем стоять на стороне ЛГБТ и их семей до тех пор, пока брак для всех пар не станет реальностью в Чехии», — говорится в заявлении писателей.



По их словам, готовящаяся в январе поправка не принесет истинного равенства. «Сотни тысяч лесбиянок, геев, би- и транссексуалов до сих пор не могут вступить в полноценный брак с любимым человеком и свободно заложить фундамент для своих детей, так как их родительские права по-прежнему ограничены. Разделение общества на различные категории, основанное исключительно на том, кого мы любим, несправедливо и недостойно... Равенство перед законом — это не привилегия, а фундаментальное право, которое должно быть доступно всем», — говорится в заявлении.





Инициатива Jsme fér состоит из Amnesty International в Чехии, Queer Geography, сообщества ЛГБТ-верующих и их близких Logos в Чехии, Mezipatra, Praguje Pride и PROUD.