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Рестораны и бары в Чехии зарабатывают на новогодней ночи как никогда

Новости и статьи
30 декабря 2024
18:00
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Предприятия, открытые в новогоднюю ночь, заработают больше, чем в обычные дни: в традиционных ресторанах максимальный рост продаж составит десятки процентов, а вот поздние ночные заведения и бары заработают в несколько раз больше, чем обычно, следует из данных системы платежных инструментов Dotykačka. В последний день года, по данным Dotykačka, работают в среднем 70% ресторанов.
По утверждению Ассоциации отелей и ресторанов Чехии, количество работающих в новогоднюю ночь заведений будет таким же, как и в прошлом году. Президент ассоциации Вацлав Старек рассказал Чешскому агентству новостей, что в городах становится все более популярным встречать Новый год на открытом воздухе на площадях. «К этому приспосабливается предложение гастрономии и напитков», — сказал Старек.

Например, ресторан Sou100 в пражском районе Жижков готовит специальное новогоднее меню, за которое там попросят от 300 до 550 чешских крон. «В новогоднюю ночь у нас в основном иностранные гости, которые останавливаются в близлежащих отелях и пансионах», — заметил Людек Вочилка, директор In Catering Group, в которую входит ресторан.

По словам Вочилки, люди проводят новогоднюю ночь в ресторане в основном ради комфорта и впечатлений. «Им не нужно беспокоиться о подготовке, они могут насладиться праздничной атмосферой и попробовать специальное меню в профессиональной обстановке», — говорит он.

Старек упоминает, что туристы часто останавливаются в отелях во время новогодней ночи, где для них готовят не только ужин, но и программу на весь вечер: «Аналогично обстоят дела и в курортных зонах, куда люди едут на Новый год. Для детей, которые являются очень важными гостями, тоже готовится программа. Семейные праздники становятся все более популярными».

Новогоднее меню также будет подготовлено в дегустационном ресторане Štangl в Карлине и в ресторане Brasileiro U Zelené žáby из группы Ambiente. Бразильский ресторан уже полностью забронирован на новогоднюю ночь, и, помимо еды, в заведении будут выступать бразильские танцоры. Štangl предложит меню из восьми блюд за 4 898 чешских крон на человека.

Популярны также новогодние бранчи, которые начинаются позже утром 1 января и заканчиваются в обед. «Опять же, это включает в себя не только хорошую еду, но и сопутствующую программу. Особенно для празднования Нового года, это все более популярная форма сбора на Новый год», — добавил Старек.

В канун Нового года в среднем составляет 89% от обычных продаж в сфере общественного питания, на что влияют 30% ресторанов, которые остаются закрытыми в последний день года.
Чехия Новый год рестораны
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