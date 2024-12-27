Политика разъединяет, а пиво объединяет: что думают чехи о будущем?

На вопрос, каким, по их мнению, будет следующий год, люди ответили довольно однообразно, сообщили в Психологическом институте. 33,5% людей сказали, что следующий год будет таким же, как и этот, а 36,4% склонились к осторожному оптимизму. Пессимистично настроенными по поводу наступающего года были 30,1% участников опроса.





По мнению авторов опроса, ожидания от нового года более сдержанные, чем общее настроение чехов. «Мы, чехи, часто бываем хмурыми, и в обществе иногда витает уныние. Но наш опрос показывает, что чешские граждане более склонны к оптимизму. Чаще всего наши респонденты оценивали себя как умеренно оптимистичных. Однако в своих ожиданиях на 2025 год они были более сдержанны», — говорит Мартина Клицперова, ведущий автор исследования из Психологического института.





Вопрос о том, что объединяет и разделяет людей в Чехии в долгосрочной перспективе, был открытым, то есть без ряда возможных ответов. Помощь, благотворительность, солидарность или добросердечие считают объединяющим фактором 17,4%. «В этом контексте большинство респондентов (55,5%) в конце анкеты заявили, что в этом году они сами делали взносы на благотворительность, около трети даже неоднократно, а еще 12% хотя бы подумывали об этом», — отметили в Психологическом институте.





Почти 11% считают связующим звеном хоккей, а 19,5% — спорт и спортивные достижения в целом. История, традиции или Рождество являются объединяющими, по мнению 5% чехов, пиво, алкоголь или «хосподы» — по мнению 4,2%. Критику политики назвали связующим фактором 10,7% респондентов, а более десятой части написали о чертах характера.





«Из более чем 100 ответов, в которых говорилось о типичном чешском характере, явно преобладают негативные суждения, особенно широкая категория, описывающая вечное недовольство чехов, которые "жалуются на все и вся"», — говорит Клицперова. Из положительных качеств, по ее словам, чаще всего встречаются чувство юмора, включая черный юмор, оптимизм и сообразительность, изобретательность и золотые чешские руки.





Шестьдесят процентов людей назвали политику и политиков главным разделяющим фактором. «При этом 43,9% говорили в целом, 10% жаловались на правительство и менее 4% — на оппозицию», — говорится в сообщении Психологического института. Финансы и особенно дороговизна и неравенство в достатке разделили 9,3% респондентов, а национальный характер, включающий такие ответы, как зависть, дискриминация или глупость, — 8,3%. Украина и война в стране рассматривались в качестве разделяющего фактора 7,3% участников опроса.