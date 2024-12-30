Изменения в 2025 году: мобильные телефоны и планшеты получат маркировку, а их ремонт станет проще
1 января 2025
16:30
778
Предполагается, что это будет работать по аналогии с энергетическими этикетками на бытовых приборах. С середины года смартфоны и планшеты должны будут иметь новую маркировку. Однако вместо энергопотребления будет оцениваться долговечность и ремонтопригодность устройства.
Производители и розничные продавцы должны будут размещать этикетки с 20 июня. ЕС хочет, чтобы они помогали товарам дольше оставаться в обороте и, следовательно, быть более экологичными.
Маркировка должна облегчить потребителям понимание того, насколько энергоэффективно устройство, как долго оно работает от аккумулятора или насколько оно устойчиво к пыли, воде и падениям.
Производители также не смогут использовать методы, намеренно сокращающие срок службы продукции.
«Если потребители сталкивались с тем, что их новый прибор переставал работать без видимых причин незадолго до окончания гарантии, новые правила должны обеспечить, чтобы такие ситуации не повторялись», — говорит Эдуарда Хекшова, директор организации потребителей dTest.
Продукция также должна будет содержать батареи, способные выдержать не менее 800 циклов перезарядки, сохраняя при этом не менее 80% своей первоначальной емкости.
Производители также будут обязаны поставлять запасные части в течение 5-10 рабочих дней. Это будет действовать в течение как минимум семи лет после прекращения продаж.
В настоящее время некоторым покупателям проще или удобнее купить новый товар, чем заниматься ремонтом старого. Это изменится. ЕС может предотвратить попадание отходов, которые являются бременем для окружающей среды, в мусорные контейнеры и на свалки.
С 2026 года правила должны быть дополнены реестром, собирающим данные об отдельных объектах, что облегчит потребителям сравнение продукции.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
1 ЯНВАРЯ 2025
165
15:00
1 ЯНВАРЯ 2025
284
10:30
1 ЯНВАРЯ 2025
2291
09:00
1 ЯНВАРЯ 2025
1334
21:00
31 ДЕКАБРЯ 2024
760
18:00
31 ДЕКАБРЯ 2024
431
16:30
31 ДЕКАБРЯ 2024
732
15:00
31 ДЕКАБРЯ 2024
930
09:00
31 ДЕКАБРЯ 2024
613
21:00
30 ДЕКАБРЯ 2024
1031
19:30
30 ДЕКАБРЯ 2024
854