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Изменения в 2025 году: мобильные телефоны и планшеты получат маркировку, а их ремонт станет проще

Новости и статьи
1 января 2025
16:30
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Предполагается, что это будет работать по аналогии с энергетическими этикетками на бытовых приборах. С середины года смартфоны и планшеты должны будут иметь новую маркировку. Однако вместо энергопотребления будет оцениваться долговечность и ремонтопригодность устройства.
Производители и розничные продавцы должны будут размещать этикетки с 20 июня. ЕС хочет, чтобы они помогали товарам дольше оставаться в обороте и, следовательно, быть более экологичными.

Маркировка должна облегчить потребителям понимание того, насколько энергоэффективно устройство, как долго оно работает от аккумулятора или насколько оно устойчиво к пыли, воде и падениям.

Производители также не смогут использовать методы, намеренно сокращающие срок службы продукции.

«Если потребители сталкивались с тем, что их новый прибор переставал работать без видимых причин незадолго до окончания гарантии, новые правила должны обеспечить, чтобы такие ситуации не повторялись», — говорит Эдуарда Хекшова, директор организации потребителей dTest.

Продукция также должна будет содержать батареи, способные выдержать не менее 800 циклов перезарядки, сохраняя при этом не менее 80% своей первоначальной емкости.

Производители также будут обязаны поставлять запасные части в течение 5-10 рабочих дней. Это будет действовать в течение как минимум семи лет после прекращения продаж.

В настоящее время некоторым покупателям проще или удобнее купить новый товар, чем заниматься ремонтом старого. Это изменится. ЕС может предотвратить попадание отходов, которые являются бременем для окружающей среды, в мусорные контейнеры и на свалки.

С 2026 года правила должны быть дополнены реестром, собирающим данные об отдельных объектах, что облегчит потребителям сравнение продукции.
электроника шоппинг Евросоюз законы
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