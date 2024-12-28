Кто одолжит вам деньги, а потом сдерет с вас кожу? Самые ушлые компании в рейтинге кредитуют под сотни процентов

Согласно сравнению, проведенному People in Need, для кредита в 50 000 крон, погашенного в течение двух лет, процентные ставки в компаниях обычно составляют от 10 до 15%.



«Общие затраты, то есть сумма, на которую вы переплатите кредит через два года, обычно укладываются максимум в 10 000 крон», — рассказал аналитик Давид Борхес.



Однако в нижней части рейтинга находятся посредники, которые взимают за кредит сотни процентов в год.



Согласно этому сравнению, самые дорогие долгосрочные кредиты в настоящее время предоставляют компании CFIG Credit, ViaSMS или FlexiFin. Процентная ставка в некоторых из этих компаний достигает процента в день, а это означает, что клиент будет погашать кредит пять раз в течение двух лет.



Например, у FlexiFin за кредит на сумму 50 000 крон вы заплатите за два года в общей сложности 301 000 крон, у ViaSMS — 216 000 крон.



Для меньших сумм это не так заметно



Однако заемщик не всегда замечает этот факт с первого взгляда, поскольку подобные компании часто ориентируются на кредиты на меньшие суммы или на более короткий срок, где затраты немного ниже или не так заметны.



«Более высокая цена кредита может иметь свое оправдание. При кредитовании денег действует простое уравнение: чем выше риск того, что заемщик не сможет погасить долг, тем дороже кредит. Но если кредитор просит сумму, кратную сумме, которую взял взаймы заемщик, это часто становится причиной того, что заемщик не может погасить долг и попадает в долговую ловушку», — добавил Борхес.



По его словам, помимо высокой цены, некоторые кредиты непригодны из-за своей конструкции. Например, некоторые компании предлагают кредиты, по которым в рассрочку выплачиваются только проценты, а основная сумма кредита должна быть выплачена единовременно в конце. Однако обычные возобновляемые кредиты, по которым заемщик платит только так называемый минимальный взнос, также могут быть проблематичными. Таким образом, общий долг снижается очень медленно, если вообще снижается.



Количество жалоб арбитру растет



Заемщики, оказавшиеся в подобной ситуации, часто ищут выхода везде, где только могут. Совсем недавно они начали массово обращаться в офис финансового арбитра. «Все началось с августа этого года, в целом рост огромен», — сказала пресс-секретарь финансового арбитра Габриэла Дуфкова.



По ее словам, в прошлом году ведомство рассмотрело 2 500 производств, в этом году промежуточные данные показывают 5 600 производств, из которых 2 656 напрямую связаны с оценкой кредитоспособности. «Примерно 80–90% разбирательств заканчиваются разумным урегулированием», — добавила Дуфкова.



Если у человека есть ощущение, что его кредитный договор составлен неправильно, ему необходимо провести его оценку или начать переговоры с кредитором.



«Арбитр занимается договорами, заключенными в соответствии с Законом о потребительском кредите, который определяет обязанности кредитодателя, например, необходимость проверки кредитоспособности клиента. Если не будет надлежащей проверки, договор может быть аннулирован. Впоследствии открывается простор для переговоров относительно суммы требования», — рассказала Рена Боржковцова, координатор консультантов по долгам и линии помощи нуждающимся.



Для того чтобы заемщик мог обратиться к арбитру, ему необходим договор и он должен иметь представление о том, какую сумму он взял в долг и какую сумму уже погасил. «Необходимо сначала пообщаться с кредитором и вместе с ним искать мирное решение. Общение на первом этапе может происходить по электронной почте, через клиентский портал, либо мы рекомендуем отправить официальное предложение заказным письмом или почтовым ящиком. Если спор не может быть решен, можно обратиться к финансовому арбитру», — заявила Боржковцова.



Кредитора можно обязать вернуть полученные деньги



Результаты в дальнейшем зависят от условий конкретного случая. «Если существует возможность признания договора недействительным, например, из-за непроверки кредитоспособности и того факта, что положения в нем аморальны, а заемщик переплатил взятую в долг сумму, он может также потребовать возврата переплаты сверх установленного срока. основного долга как часть неосновательного обогащения», — сказала она, добавив, что некоторые соглашения заканчиваются признанием разумных процентов.



«Если вся оговоренная сумма не погашена, график погашения устанавливается по желанию заемщика», — добавила она.



Однако чрезвычайно дорогие кредиты могут полностью исчезнуть с кредитного рынка Чехии в течение двух лет. Это потому, что это предусмотрено европейским законодательством о защите прав потребителей. Конкретная форма для чешского рынка сейчас интенсивно обсуждается.



Форма еще не совсем ясна, но одна из возможностей заключается в том, что среднегодовая ставка затрат не должна превышать в четыре раза обычную банковскую процентную ставку или аналогичный параметр.