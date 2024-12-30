Чехи более оптимистичны в отношении 2025 года. Самыми большими угрозами они считают войну в Украине и дезинформацию

Согласно опросу, большинство чехов смотрят на следующий год с оптимизмом. 57 процентов людей думают, что для них он будет лучше предыдущего. Позитивные ожидания респондентов уменьшаются с возрастом. Верно также и то, что чем более высокий уровень образования у респондента, тем больше он ожидает, что 2025 год будет лучше, чем 2024 год.



Агентство также спросило о наиболее серьезных угрозах на 2025 год. Таковыми люди считают военный конфликт на Украине. Чехи также видят серьезную угрозу в возможных экономических проблемах Евросоюза или в атаках исламских террористов в Европе. 43 процента респондентов опасаются распространения дезинформации в новом году.



По мнению исследователя Median Войтеха Дуфека, более образованные люди чаще воспринимают ложные новости как угрозу.



«В то время как люди с базовым образованием оценивают распространение сбивающих с толку новостей как очень серьезную угрозу 34 процента, люди с университетским образованием – 51 процент. Также две пятых респондентов (39 процентов) назвали изменение климата очень серьёзной угрозой на следующий год и его влияние на урожай или миграцию людей между континентами», — перечислил Дуфек.



В число серьезных угроз люди также включили экономический спад.



Из социокультурных угроз чехи, напротив, меньше всего боятся ослабления европейских и христианских ценностей из-за миграции и глобализации – в этом видят очень серьезную угрозу преимущественно респонденты в возрасте 60 лет и старше.



Люди также с большей вероятностью будут рассматривать появление искусственного интеллекта как менее серьезную угрозу. Это касается и рецидива пандемии ковида или других вирусных инфекций.



«Это считает серьезной угрозой наименьшее количество респондентов. Вирусных инфекций больше боятся женщины, чем мужчины и люди старше 59 лет», — говорит Войтех Дуфек. В целом более 20 процентов респондентов опасаются вирусных инфекций в следующем году.



Агентство «Медиан» провело опрос эксклюзивно для Чешского радио, а в середине декабря исследователи опросили более тысячи человек старше 18 лет.