Украина остановила транзит российского газа в Европу

Это произошло после расторжения пятилетнего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». По данным Reuters, российский «Газпром» подтвердил, что экспорт газа в Европу через Украину завершился в 08:00 по московскому времени (06:00 по центральноевропейскому времени), поскольку истек срок транзитного соглашения.



В Минэнерго Украины также заявили об окончании транзита с семи часов по киевскому времени (06:00 по центральноевропейскому времени), ссылаясь на «национальную безопасность», пишет Reuters. «Мы остановили транзит российского газа. Это историческое событие», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.



Краны были закрыты в семь утра как на входе в систему украинских газопроводов на российско-украинской границе, так и на выходе на границу Украины со Словакией, пишет РБК-Украина.



Киев уже давно заявлял, что не намерен продлевать соглашение о транзите российской нефти. Свое решение он оправдывает вооруженным конфликтом с Россией, которая частично финансирует свою военную кампанию на Украине за счет продажи сырья.



В результате вторжения на Украину Москва потеряла доминирующее положение в поставках газа в Евросоюз. В то же время потеря поставок дешевого российского газа способствовала замедлению экономического роста и росту инфляции в ЕС, пишет Reuters.



Фицо не согласен



Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко критикует решение Киева не продлевать соглашение о транзите российского газа. На прошлой неделе он пригрозил Украине ответными мерами, в том числе прекращением поставок электроэнергии, если Киев прекратит транзит российского природного газа в Словакию.



Пятилетний контракт закончился



Пятилетний контракт «Нафтогаза» с «Газпромом» от 30 декабря 2019 года стал вторым коммерческим соглашением о транзите российского газа после одиннадцатилетнего контракта с 2009 по 2019 год. Это соглашение было заключено Украиной в Москве под значительным давлением со стороны стран СНГ. Евросоюз, который почти три недели остался без российского газа из-за разногласий по ценам на сырье и транзитным платежам между тогдашними правительствами Юлии Тимошенко и Владимир Путин, напомнил РБК-Украина.



Тогда эта проблема стояла гораздо острее для стран ЕС, поскольку они были несравненно более зависимы от российского газа, чем сейчас. Тогда через Украину в ЕС ежегодно поступало более 100 миллиардов кубометров газа, тогда как в прошлом году объем транспортируемого газа чуть превысил 15 миллиардов кубометров, что составляло лишь пять процентов от общего потребления в ЕС.