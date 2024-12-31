Российский газ больше не поступает из Украины. Что это означает для Чехии и Европы?

1 января 2025 года истек пятилетний договор между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» о транзите газа в Европу. Украина решила не продлевать контракт, что привело к прекращению этих поставок.



Причины непродления договора



Украина давно заявляла о намерении не продлевать транзитное соглашение с Россией с целью ограничить финансовые доходы Москвы от продажи газа, который может быть использован для финансирования конфликта на Украине.



По подсчетам Reuters, в прошлом году Россия могла заработать около пяти миллиардов долларов на транспортировке газа через Украину. Украина получила за транзит от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов.



Даже в 2021 году, то есть до вторжения в Украину, доля России в импорте газа в ЕС составляла 42%. В прошлом году это было всего 14%. Доля украинского маршрута в общем импорте газа в ЕС упала с 11% до 4%.



Альтернативные маршруты и воздействия



После окончания транзита через Украину остаются активными и другие маршруты, такие как газопровод «Турецкий поток», проходящий через Турцию. Европейские страны также увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара и других стран.



В последние годы Европейский Союз значительно снизил свою зависимость от российского газа и диверсифицировал источники энергии. Тем не менее прекращение транзита может привести к краткосрочному росту цен на газ, особенно в странах, зависевших от этого маршрута.



Больше всего пострадают такие страны, как Словакия, Австрия и Венгрия, которые сильно зависели от поставок российского газа через Украину. Эти государства сейчас ищут альтернативные источники и маршруты поставок газа.



Влияние на Чешскую Республику



В последние годы Чехия снизила свою зависимость от российского газа и увеличила импорт из других источников, включая СПГ. Тем не менее, возможно краткосрочное повышение цен на энергоносители в результате напряженной ситуации на европейском газовом рынке.



Цены на газ могут вырасти в краткосрочной перспективе из-за нестабильности на европейском рынке, но влияние должно быть ограничено благодаря запасам и диверсификации поставок. Ожидается, что цены в Чешской Республике останутся относительно стабильными по сравнению с менее подготовленными странами.



В конце года эксперт по энергетике Михал Шнобр заявил в интервью Seznam Zprávy, что это, по сути, коммерческая тайна предприятий, приобретающих газ. «Если мы посмотрим на цены на газ с Запада, то разница обязательно будет в десять-двадцать процентов», — подсчитал он.



По данным Минпромторга, чешские газовые резервуары заполнены на 65 процентов. В них содержится более 2,27 миллиарда кубометров газа, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На тот момент в резервуарах находилось более трех миллиардов кубометров газа, то есть они были заполнены на 88 процентов.



Чехия получает газ в основном за счет поставок СПГ из Нидерландов и Бельгии, где расположены основные терминалы сжиженного природного газа. Подключение газопровода из Германии позволит транспортировать газ в Чехию.



Зависимость от России?



Несмотря на то, что зависимость Чехии от российского газа снизилась, часть поставок по-прежнему осуществлялась из России через европейских посредников. В прошлом прямые контракты между чешскими компаниями и российскими поставщиками заменялись поставками от европейских трейдеров, которые, однако, часто использовали российский газ.



Доля российского газа в поставках в Чехию упала до менее 10%. В 2021 году на российский газ приходилось до 97% потребления Чехии, но благодаря масштабным инвестициям в СПГ-терминалы и диверсификации поставок эта доля существенно снизилась. Страна находится на пути к полной изоляции от российского газа благодаря диверсификации ресурсов, инвестициям в инфраструктуру и увеличению доли возобновляемых источников энергии. В 2025 году Чехия может стать полностью независимой от российских поставок.



У нас есть стратегическая связь с немецкой энергосистемой через газопровод Net4Gas. Он обеспечивает ключевой транзит газа между Западной и Центральной Европой. Кроме того, Чехия имеет доступ к терминалам СПГ в Нидерландах, Бельгии и Польше, что обеспечивает альтернативные источники газа.



Энергетическая безопасность в Чехии и Европе



Правительство работает с Европейским Союзом над укреплением энергетической инфраструктуры, включая газопроводы и терминалы СПГ. Он также поддерживает проекты по повышению энергоэффективности и инвестированию в возобновляемые ресурсы для снижения зависимости от ископаемого топлива.



У Чехии есть антикризисные планы, которые включают ограничение поставок промышленным предприятиям в случае существенного дефицита газа. СПГ стал ключевым источником газа для Чехии. Благодаря терминалам в Нидерландах и Германии Чехия имеет доступ к газу из США, Катара, Норвегии и других стран. Это значительно повысило энергетическую безопасность страны.



Прекращение транзита газа через Украину может еще больше ослабить энергетические связи между Россией и Европой. Европа будет стремиться снизить свою зависимость от российских энергоресурсов, что может иметь экономические последствия для российского энергетического сектора.