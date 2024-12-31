Президент Чехии в новогоднем обращении к гражданам: «Мы столкнемся с еще большим искажением правды или откровенной ложью»

В это время и по этому поводу принято подводить итоги прошедшего года. Но мне не очень хочется возвращаться. Важно то, что перед нами, и особенно то, на что мы можем повлиять. И именно об этом я хотел бы с вами поговорить.



В Новый год мы обычно желаем, чтобы мы провели его спокойно. Чтобы мы были здоровыми и счастливыми. Чтобы у нас было как можно больше поводов для радости и гордости. Сегодня эти пожелания звучат с еще большей актуальностью.



Глядя на дни и события, которые нас ждут, многие из нас испытывают тревогу. И я это понимаю. Мы устали от страха, распространяемого продолжающимися войнами. Мы устали от кризисов. Разочарование от несбывшихся ожиданий. Мы полны беспокойства по поводу стоимости жизни, которая резко выросла в предыдущие годы. Ценности, которые мы считали непреложными, подвергаются сомнению. Мы вынуждены формировать твердое мнение по широкому кругу социальных вопросов, как важных, так и второстепенных. Мы находимся под давлением сильных эмоций.



Тем более мне необходимо поделиться с вами своим опытом последних двух лет, а также своим убеждением в том, что реальное положение нашей страны далеко не так плохо, как нам иногда кажется, исходя из сознательно распространяемых негативных настроений.



Зарплаты как в Германии и в евро



В отличие от многих мест в мире, Чешской Республике повезло, что она не является непосредственной ареной войны или огромных человеческих страданий. Напротив, наша страна обеспечена мощной сетью безопасности Североатлантического альянса и рядом других международных гарантий. Нашим мнениям и позициям уделяется внимание и уважение за рубежом. Многие люди удовлетворены жизнью, которой они живут.



И несмотря на то, что, несомненно, есть области, в которых мы экономически отстаем на длительное время и что наша реальная заработная плата растет довольно медленно, общее экономическое положение нашего государства неплохое. И даже если через несколько лет у нас не будет таких же зарплат, как в Германии, наше будущее процветание наверняка будет поддержано, если, как в Германии, они будут выплачиваться в европейской валюте.



Да, я убежден, что мы можем уверенно строить оптимистические планы на ближайшие годы, а не пугающие сценарии.



Я повторяю это снова и снова в моменты, когда мы встречаемся лицом к лицу. Когда я говорю о вещах, которые вы считаете важными. Когда вы рассказываете мне, с какими трудностями вы справляетесь и как. Когда я смогу своими глазами увидеть результаты вашего труда, ваших усилий. И когда я являюсь прямым свидетелем того, что солидарность, взаимопомощь и дружба являются безошибочными чертами нашего сообщества.



Я также, естественно, понимаю, что не у всех дела идут хорошо. Есть семьи, которые изо дня в день борются за преодоление жизненных препятствий. Четверть из нас живет в экономически и социально неблагополучных районах. И хотя это не означает, что каждый четвертый сталкивается с изоляцией или бедностью, это означает, что значительная часть нашего общества напрямую страдает от плохого состояния этих территорий.



В то же время сокращение неравенства между регионами является одной из наиболее важных задач, которые нам предстоит решить. Потому что, если мы хотим добиться успеха в целом, как целая страна, нас должно волновать, как живут ее самые слабые части. И мы должны действовать соответственно в политике.



Поэтому я хочу сказать сегодня тем из вас, у кого нет хороших условий жизни, тем из вас, у кого не так много возможностей найти хорошее жилье, хорошую работу, врача или школу для своих детей, что мы будем продолжать стремиться к тому, чтобы ваш голос был услышан. Я продолжу использовать все инструменты, данные мне конституцией, чтобы при решении вашей ситуации преобладали дружелюбие и готовность политических партий найти разумное соглашение. Это важно для долгосрочных структурных решений.



Именно поэтому поездки в самые отдаленные регионы, даже в самые маленькие города и села, для меня так важны и будут важны.



Это время не очень любит людей, готовых договориться, отступить от устоявшихся позиций и искать компромиссы. Мне жаль. Способность говорить, слушать и обдумывать аргументы друг друга постепенно теряется. Этому, безусловно, способствует и то, что речь политиков все больше сводится к маркетинговым лозунгам, имеющим мало общего с сутью дела.



Даже такое чистое слово, как «мир», стало объектом такого маркетингового искажения. Как человек, переживший войны, я прекрасно осознаю ценность мира и цену за него. Я уверен, что все хотят жить в мире и что это, конечно, не то, что должно нас разделять. Давайте не будем форсировать это.



В этом году у нас выборы в Палату депутатов. Можно ожидать, что факты и аргументы, на которые нам следует ориентироваться, будут покрыты еще более толстым слоем секретов. Мы столкнемся с искажениями правды или откровенной ложью даже больше, чем раньше.



Выборы будут иметь важное значение. Они будут решать, будут ли и если да, то каким образом будут устранены наиболее существенные недостатки, от которых страдает наша страна. И будут ли они устранены честно и на долгосрочную перспективу или просто ради кратковременной популярности. Крайне важно, чтобы у нас было правительство, которое гарантировало бы, что Чешская Республика продолжит оставаться безопасным государством, где сохраняется свобода, где законы работают, законы подлежат исполнению, где существует справедливая среда для жизни и бизнеса.



Мне бы хотелось, чтобы каждый из нас осознал, какой вес будет иметь его голос на выборах. Мне бы хотелось, чтобы мы могли игнорировать ярлыки со словами «либеральный», «национальный» или «консервативный». Потому что реальные политические решения гораздо важнее.



Очевидно, что граждане просят не только политиков, отличающихся решительностью. Это хорошая и важная особенность. Но если оно не сопровождается благоразумием, разумом и порядочностью, то может обернуться плохо.



Больше всего мне хотелось бы, чтобы мы не связывали чувства скептицизма и разочарования по поводу того, как сегодня сложилась жизнь, с ценностями демократии. Достойная жизнь на свободе имеет гораздо большую ценность и приносит больше удовлетворения, чем жизнь, зависящая от воли каких-либо авторитарных правителей. У нас уже есть опыт в этом вопросе.



Франция, Германия, США



В год выборов я намерен больше напоминать об основных темах, которые имеют реальный потенциал изменить нашу жизнь к лучшему. Я буду работать с экспертами и уважаемыми личностями, а также использовать опыт и знания поездок в регионы. Целью будет создание пространства для честных и основанных на фактах дебатов между политическими партиями, основанных на аргументах и ​​фактах. А с другой стороны, фактологический характер таких дебатов должен ограничивать влияние полуправды, преднамеренной дезинформации и бессмысленных нападок на оппонентов.



Этот год будет чрезвычайно важным еще и потому, что он покажет будущее направление двух крупнейших государств Евросоюза – Франции и Германии. Мы также увидим первые шаги новой американской администрации и ее экономические меры по отношению к нам, то есть к Европе. Сдвиги произойдут на Ближнем Востоке. Мы непосредственно почувствуем, как будет выглядеть возможный мир в Украине или выйдет ли Германия из экономического застоя.