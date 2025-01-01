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Чешский ученый обнаружил комету, впервые это произошло в Чехии 24 года назад

Новости и статьи
2 января 2025
18:00
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Открытие приписывают Мартину Машеку из Института физики Чешской академии наук. Комете присвоено предварительное обозначение MAS0019.
Это всего лишь вторая комета, открытая чешским астрономом со времен разделения Чехословакии, сообщил Петр Горалек из Института физики в Опаве.

Недавно открытая комета уже не будет видна на небе невооруженным глазом или в телескопы среднего размера. Ее открытие произошло не случайно. Ученый пришел к нему благодаря систематическому поиску на небе с помощью инструментов обсерватории Пьера Оже в Аргентине, которой Машек управлял дистанционно из Чехии. В настоящее время ученые часто загружают сделанные ими снимки дистанционно, а затем оценивают их в домашних условиях.

«Я обнаружил комету на снимках, сделанных невысоко над горизонтом после наступления сумерек», — говорит астроном. Он распознал комету на серии снимков, сделанных в рождественскую ночь с 24 на 25 декабря. Для Машека это был без преувеличения рождественский подарок. «Я опознал комету на снимках среди звезд, но был совершенно не уверен, является ли она каким-то искусственным объектом или реальным. Поэтому я попытался отыскать ее следующей ночью. И снова нашел ее на снимках», — описывает свое открытие Машек.

В последующие дни другие наблюдатели из Австралии и Чили прислали свои наблюдения, подтвердив существование объекта, и теперь его траектория уточняется. Официальное название кометы будет объявлено через две недели.

Предыдущая комета была обнаружена 23 октября 2000 года в обсерватории Клет. Это уже шестая комета, открытая чешскими или чехословацкими астрономами за последние 50 лет.
Чехия космос наука Академия наук Чехии
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