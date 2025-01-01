Чешский ученый обнаружил комету, впервые это произошло в Чехии 24 года назад

Это всего лишь вторая комета, открытая чешским астрономом со времен разделения Чехословакии, сообщил Петр Горалек из Института физики в Опаве.



Недавно открытая комета уже не будет видна на небе невооруженным глазом или в телескопы среднего размера. Ее открытие произошло не случайно. Ученый пришел к нему благодаря систематическому поиску на небе с помощью инструментов обсерватории Пьера Оже в Аргентине, которой Машек управлял дистанционно из Чехии. В настоящее время ученые часто загружают сделанные ими снимки дистанционно, а затем оценивают их в домашних условиях.



«Я обнаружил комету на снимках, сделанных невысоко над горизонтом после наступления сумерек», — говорит астроном. Он распознал комету на серии снимков, сделанных в рождественскую ночь с 24 на 25 декабря. Для Машека это был без преувеличения рождественский подарок. «Я опознал комету на снимках среди звезд, но был совершенно не уверен, является ли она каким-то искусственным объектом или реальным. Поэтому я попытался отыскать ее следующей ночью. И снова нашел ее на снимках», — описывает свое открытие Машек.



В последующие дни другие наблюдатели из Австралии и Чили прислали свои наблюдения, подтвердив существование объекта, и теперь его траектория уточняется. Официальное название кометы будет объявлено через две недели.





Предыдущая комета была обнаружена 23 октября 2000 года в обсерватории Клет. Это уже шестая комета, открытая чешскими или чехословацкими астрономами за последние 50 лет.