По сравнению со средним показателем за период с 1775 по 2014 год, в прошлом году в центре Праги было на 3,7 градуса теплее. По данным метеорологов, из 15 самых теплых лет с 1775 года 13 пришлись на это столетие и все 15 — после 1990 года.



По сравнению со средним показателем за период с 1775 по 2014 год, в прошлом году в Клементине было на 3,7 градуса теплее. Отклонение от нормы с 1991 по 2020 год составило плюс 0,8 градуса.



По мнению метеорологов Клементины, стоит отметить, что из 15 самых теплых лет за последние 250 лет 13 пришлось на этот век и все 15 — после 1990 года. Второй и третий самые теплые годы были зафиксированы в центре Праги в 2023 и 2018 годах, когда средняя температура была равна 12,8 градуса Цельсия. На четвертом месте — 2019 год со средней температурой 12,6 градуса, на пятом и шестом месте — 2014 и 2015 годы со средней температурой 12,5 градуса Цельсия.



Напротив, в Клементине было холоднее всего в 1838 и 1871 годах. Среднегодовая температура тогда составляла всего 7,2 градуса.



Хотя 2024 год в целом был самым теплым с точки зрения температуры, средняя температура декабря в Клементине составила 3,4 градуса Цельсия. Таким образом, на данный момент он занял 43-44 места из 250 декабрьских рейтингов. Отклонение от среднего показателя с 1775 по 2014 год составило плюс 2,5 градуса.



В Клементине, что в историческом центре Праги, за погодой следят непрерывно с 1775 года. В конце декабря прошлого года записи исполнились ровно 250 лет. Среднегодовая температура за весь этот период составила 9,8 градуса, сообщило в четверг ČHMÚ.



Всемирная метеорологическая организация заявила несколько дней назад, что прошлый год оказался самым теплым за всю историю наблюдений. Чуть ранее с аналогичным прогнозом выступила метеорологическая служба Евросоюза Copernicus, согласно которой 2024 год почти наверняка станет самым теплым годом за всю историю наблюдений и может стать первым годом с температурой более чем на 1,5 градуса Цельсия выше, чем в предыдущую эпоху.