Россиянин, работающий в чешской компании, поставлял оборудование путинскому производителю ракет

Соединенные Штаты ввели санкции против россиянина, который, согласно расследованию газеты Seznam Zprávy, поставлял станки чешской фирмы на путинский завод, производящий ракеты, уничтожающие мирных жителей Украины. В компании говорят, что они не знали о нарушении запрета.



Россиянин живет в Чехии как минимум с 2018 года. Он наслаждался Прагой, пил пильзенское пиво и, кроме того, устроился на работу в Tajmac-ZPS, компанию в Злине, которая производит высокоточные обрабатывающие механизмы. Именно те, которые так нужны российским оружейным заводам, но которые они не могут получить — на экспорт в Россию наложено эмбарго с 2014 года и с момента захвата Крыма.



Но Соединенные Штаты обвинили россиянина в том, что он вместе со своим отцом Сергеем создал цепочку компаний, чтобы обойти запрет на экспорт. Американские власти даже окрестили это «схемой Ушко». Об этом говорится в официальном документе, объявляющем о введении санкций против двух россиян.



Затем чешская газета получила доказательства того, что некоторые станки злинской компании Tajmac-ZPS попали в российский производственный центр «Титан-Баррикады», который занимается производством пусковых установок для ракет. К ним относятся системы «Искандер», использовавшиеся для нападения на Украину, и системы «Тополь-М», способные нести ядерные боеголовки.



О том, что уже в 2018 году семья поставила «Титан-Баррикады» два обрабатывающих центра из цеха Tajmac-ZPS на сумму, эквивалентную примерно 20 миллионам крон, свидетельствуют российские документы о госзакупках.

Санкции в то время еще позволяли поставлять продукцию гражданским российским компаниям, и были ужесточены только после вторжения в Украину в 2022 году.

И именно этим, согласно полученным на данный момент данным, воспользовался Ушко, чтобы добиться от чешского правительства разрешения на экспорт.



Расследование журналистов, основанное на источниках из чешского правительства, показывает, что компания Tajmac-ZPS подала заявку в управление лицензирования Министерства промышленности на экспорт российскому гражданскому заказчику. В частности, в ООО ПК «Машиностроитель», в чем чиновники отказали.

Впоследствии эти же станки оказались на военном заводе. Компания «Трос», которая базируется в Москве и теперь также находится под санкциями США, значится в российской базе данных как поставщик.



Чешская фирма Tajmac-ZPS подтвердила факт поставки в адрес ООО «ПК «Машиностроитель», но заявила, что ей ничего не известно о нарушении запрета на поставку оборудования для российского военного производства.

«Экспорт был осуществлен в соответствии с действующей экспортной лицензией Министерства промышленности и торговли. У нас нет информации о том, что эти станки попали в российскую оружейную промышленность», — сказал в интервью газете финансовый директор Tajmac-ZPS Ян Куринец.



Несомненно то, что после этой успешной сделки Tajmac-ZPS приняла на работу Ушко-младшего. Об этом свидетельствует его текст в сентябрьском номере журнала компании за 2018 год — он пишет об участии Tajmac-ZPS в инженерной выставке в Москве.



Из статьи следует, что у Tajmac-ZPS был совместный стенд на московской ярмарке с теперь уже санкционированной компанией «Трос» семьи Ушко. «Направление использования наших машин вызвало большой интерес и у российских заказчиков, которым необходимо сваривать различные типы материалов, например, в аэрокосмической и автомобильной промышленности», — хвастался Ушко-младший в вышеупомянутой статье в журнале компании.



То, что Ушко был принят на работу в Tajmac-ZPS в марте 2018 года, также было подтверждено. «На тот момент мы искали человека, который помог бы во внедрении роботизированного рабочего места. Ушко изучал робототехнику и предложил нам свое сотрудничество», — сказал финансовый директор Куринец, добавив, что тот до февраля этого года работал по рабочей визе в качестве специалиста по робототехнике в разработке роботизированного рабочего места.



Социальные сети Ушко показывают, что, даже работая в чешской компании и после вторжения русских в Украину, он регулярно посещал Россию. И он высоко оценивал режим Путина.



В перерывах между публикацией рекламных постов чешской машиностроительной компании его отец подтрунивал над европейскими диспутами. «Сначала уничтожьте либеральный нацизм, а потом учите других, как жить», — заявил он в ответ на призыв к осуждению Владимира Путина. «Если санкции накладываются на людей независимо от их вины, это нацизм», — пояснил он.



По иронии судьбы, отец и сын также документировали свои попытки нарушить санкции ЕС в социальных сетях. Еще в середине 2022 года — через три месяца после вторжения на Украину и запрета на экспорт оборудования в Россию — они хвастались фотографиями стенда своей компании на российской машиностроительной выставке. На стенде снова красовался логотип злинской компании. В центре всей экспозиции стояла копия станка той же фирмы.



«Во время личной встречи на стенде нашей компании мы обсудим с вами возможности поставок оборудования из Европы и познакомим вас с нашими партнерами из Китая», — завлекали посетителей.



В середине 2022 года Ушко делился в социальных сетях фотографиями стенда своей компании «Трос» на Московской машиностроительной выставке. На нем красовался логотип компании из Злина.



Финансовый директор Tajmac-ZPS Ян Куринец настаивает, что на тот момент они уже не вели дела с вышеупомянутой семьей. «Последнее деловое сотрудничество с компанией Tros было осуществлено более четырех лет назад на основании действующего разрешения на экспорт, выданного чешскими властями», — отрицает Куринец.



Еще весной этого года московская компания «Трос» значилась на сайте Tajmac-ZPS как официальный торговый представитель в России. По словам финансового директора Куринца, с 2022 года, когда ЕС запретил поставлять в Россию даже оборудование для заявленного гражданского использования, они больше не осуществляют экспорт в эту страну.



«В настоящее время нет сотрудничества ни с одной российской организацией, поскольку экспорт в Россию невозможен из-за международных санкций. Однако и до расширения санкций российский рынок был для нас лишь незначительным, на него приходилось около пяти процентов продаж», — добавил директор Куринец.



Через Казахстан и Китай в Россию

США задокументировали систему, с помощью которой, по их мнению, Ушко обходит строгие европейские санкции на экспорт технологий, используемых в российской военной промышленности. Они отмечают, что теперь иностранные компании выступают в качестве посредников для клиентов, которые на самом деле являются россиянами.



«Сергей Ушко, Александр Ушко и их сообщники координируют деятельность нескольких посредников в Центральной Азии, которые организуют пересылку передовых станков в Россию», — резюмируют в Минфине США.



Хотя узбекская компания Uzstanex и казахстанская Kazstanex выступают в качестве покупателей по сделкам, что вполне нормально с точки зрения санкций, в реальности современные станки лишь проходили через них. А затем через китайскую компанию Shanghai Winsun Imp and Exp Co они попали в «запрещенную» Россию.



Tajmac-ZPS заявила, что вела бизнес с Kazstanex. Но опять же убедились, что проданное оборудование попало в Казахстан.

«В прошлом экспорт осуществлялся через компанию Kazstanex для казахстанского заказчика. У нас нет информации о том, что эти сделки были каким-либо образом связаны с г-ном Ушко. Мы знаем Kazstanex по казахстанскому рынку. Мы установили контакт благодаря нашему участию в торговых выставках в Казахстане. Машина, которая была экспортирована, предназначалась для казахстанского заказчика», — сказал вышеупомянутый представитель компании из Злина.



В прошлом году чешские власти не разрешили Tajmac-ZPS экспортировать еще несколько машин. На этот раз заявленным получателем был клиент из Турции.

«Лицензия была сначала выдана, а затем отозвана из-за опасений реэкспорта в Россию. Мы не знаем подробностей, потому что лицензионная администрация не раскрывает причины отказа в выдаче или отзыва лицензии, они находятся под грифом «конфиденциально», — подтвердил журналистам директор Куринец.



Однако он подчеркнул, что нет никаких признаков того, что турецкий заказчик был посредником и напрямую посещал его производство. «В случае любого экспорта мы всегда обуславливаем контракт соблюдением применимых международных экспортных правил, а также предоставлением действующей экспортной лицензии. Как у частного лица, у нас нет других вариантов обращения с дальнейшим использованием», — добавили в компании.



Министерства промышленности и иностранных дел, которые отвечают за разрешение экспорта и применение санкций, не стали комментировать дело Tajmac-ZPS и семьи Ушко, сославшись на защиту интересов внешней политики и безопасности Чешской Республики. «Чешская Республика делает все возможное, чтобы не позволить обойти санкции», — говорит представитель Государственного департамента Дэниел Дрейк. Министерство промышленности и торговли говорит то же самое.



Контрразведка BIS также не cтала комментировать конкретный случай. «Однако можно подтвердить, что описанный вами случай вписывается в схему дел, которыми BIS интенсивно занимается», — сказал пресс-секретарь BIS Ладислав Штиха.