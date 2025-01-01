Чехия восстановила свое посольство в Сирии. Сотрудники возвращаются на работу после эвакуации

Чехия возобновила деятельность своего дипломатического представительства в Сирии.



В частности, в страну вернулся глава отдела, отвечающего за отношения с Соединенными Штатами, для которых Чехия выступает в Сирии в качестве защитной державы. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел Ян Липавский в интервью Чешскому телевидению (ČT).



Чешская Республика эвакуировала своих дипломатов из посольства в Дамаске в начале декабря, когда режим президента Башара Асада оказался под угрозой краха. По словам Липавского, Чехия проявляет осторожность в политическом диалоге с нынешним сирийским руководством.



Представители нового сирийского правительства попали в различные санкционные списки из-за своего прошлого.



Глава этого сирийского повстанческого альянса Ахмад Шара теперь является фактическим правителем страны.