Чехия восстановила свое посольство в Сирии. Сотрудники возвращаются на работу после эвакуации
4 января 2025
09:00
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Сразу после падения режима Башара Асада — эвакуация, теперь — возвращение. Посольство Чехии в Дамаске (Сирия) снова начинает функционировать. Об этом сообщил вечером министр иностранных дел Ян Липавский в эфире Чешского телевидения. По его словам, технические работники уже вернулись в офис.
Чехия возобновила деятельность своего дипломатического представительства в Сирии.
В частности, в страну вернулся глава отдела, отвечающего за отношения с Соединенными Штатами, для которых Чехия выступает в Сирии в качестве защитной державы. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел Ян Липавский в интервью Чешскому телевидению (ČT).
Чешская Республика эвакуировала своих дипломатов из посольства в Дамаске в начале декабря, когда режим президента Башара Асада оказался под угрозой краха. По словам Липавского, Чехия проявляет осторожность в политическом диалоге с нынешним сирийским руководством.
Представители нового сирийского правительства попали в различные санкционные списки из-за своего прошлого.
Глава этого сирийского повстанческого альянса Ахмад Шара теперь является фактическим правителем страны.
В частности, в страну вернулся глава отдела, отвечающего за отношения с Соединенными Штатами, для которых Чехия выступает в Сирии в качестве защитной державы. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел Ян Липавский в интервью Чешскому телевидению (ČT).
Чешская Республика эвакуировала своих дипломатов из посольства в Дамаске в начале декабря, когда режим президента Башара Асада оказался под угрозой краха. По словам Липавского, Чехия проявляет осторожность в политическом диалоге с нынешним сирийским руководством.
Представители нового сирийского правительства попали в различные санкционные списки из-за своего прошлого.
Глава этого сирийского повстанческого альянса Ахмад Шара теперь является фактическим правителем страны.
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