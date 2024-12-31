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Липавский о войне в Украине: мир начинается с того, что агрессор несет ответственность

Новости и статьи
2 января 2025
15:00
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Чешская дипломатия и впредь будет твердо стоять на стороне украинцев, потому что мир начинается с того, что агрессор должен взять на себя ответственность, заявил вчера в сети X министр иностранных дел Ян Липавский. В первые часы нового года Россия нанесла удар с беспилотника по Киеву, в результате чего, по данным властей, в украинской столице погиб один человек и еще шесть получили ранения.
«В Новый год, время мира и надежды, Россия выбрала насилие, атаковала Киев и лишила жизни невинного человека. И вот моя позиция: чешская дипломатия будет и дальше твердо стоять на стороне украинцев — потому что мир начинается с того, что агрессор несет ответственность», — заявил глава чешской дипломатии.

Россия практически каждую ночь наносит беспилотные и ракетные удары по украинским городам, расположенным далеко за линией фронта. Украина также посылает свои беспилотники над российской территорией. Целью ударов является инфраструктура, которую Россия использует для ведения войны, длящейся уже почти три года.

Вчера Украина прекратила транзит российского газа в страны Европейского союза и Молдову после расторжения пятилетнего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в новогодней речи предупредил, что прекращение транзита «будет иметь радикальные последствия для всех нас в Европейском союзе, но не для Российской Федерации».

Однако специальный представитель Министерства иностранных дел по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка сказал, что прекращение транзита российского газа через Украину затронет только Словакию. По его словам, другие европейские страны, включая Чехию, обеспечили свои поставки газа другими способами.
политика Украина Чехия Россия
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