Липавский о войне в Украине: мир начинается с того, что агрессор несет ответственность

Na Nový rok, v čase míru a naděje, si Rusko zvolilo násilí, zaútočilo na Kyjev a připravilo o život nevinného člověka. Takže tady je moje předsevzetí: česká diplomacie bude i nadále pevně stát na straně Ukrajinců – protože mír začíná tím, že agresor ponese odpovědnost. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) January 1, 2025

«В Новый год, время мира и надежды, Россия выбрала насилие, атаковала Киев и лишила жизни невинного человека. И вот моя позиция: чешская дипломатия будет и дальше твердо стоять на стороне украинцев — потому что мир начинается с того, что агрессор несет ответственность», — заявил глава чешской дипломатии.Россия практически каждую ночь наносит беспилотные и ракетные удары по украинским городам, расположенным далеко за линией фронта. Украина также посылает свои беспилотники над российской территорией. Целью ударов является инфраструктура, которую Россия использует для ведения войны, длящейся уже почти три года.Вчера Украина прекратила транзит российского газа в страны Европейского союза и Молдову после расторжения пятилетнего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в новогодней речи предупредил, что прекращение транзита «будет иметь радикальные последствия для всех нас в Европейском союзе, но не для Российской Федерации».Однако специальный представитель Министерства иностранных дел по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка сказал, что прекращение транзита российского газа через Украину затронет только Словакию. По его словам, другие европейские страны, включая Чехию, обеспечили свои поставки газа другими способами.