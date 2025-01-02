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В чешском зоопарке шимпанзе умер из-за пиротехники

Новости 420on
6 января 2025
13:00
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В пятницу в сафари-парке «Двур-Кралове-над-Лабем» умер 50-летний шимпанзе по кличке Динго. Причиной стала травма внутренних органов, по-видимому, после падения с ветки или после драки с другими шимпанзе. По мнению заводчиков, падение или драка могли быть вызваны тем, что животные были напуганы пиротехникой в канун Нового года.
Об этом зоопарк сообщил в Facebook. Шимпанзе находятся под угрозой исчезновения в природе.

Первые изменения у Динго заводчики заметили утром 1 января. Они отделили его от группы и планировали осмотреть в пятницу. Однако в пятницу утром его нашли мертвым. «Вскрытие погибшего самца показало, что причиной стало тяжелое ранение внутренних органов. Травма, вероятно, произошла в результате падения или групповой драки», — сообщили в зоопарке.

Динго родился в начале 70-х годов в Африке. Он прибыл в зоопарк Двур-Кралове в начале 80-х годов из цирка. Несмотря на преклонный возраст, по словам заводчиков, он обладал относительно хорошим здоровьем. «У него были проблемы с глазами в последние годы. Вскрытие не выявило других более серьезных проблем», — сообщили в зоопарке.

В зоопарке Двур-Кралове он стал отцом четырех детенышей, по мнению зоопарка, его генетическая информация очень ценна в дальнейшем разведении. «До сих пор он функционировал как определенный сплачивающий элемент в группе, и смотрители описывали его как исключительно спокойное животное», — сказали в зоопарке.

В мае прошлого года сафари-парк приобрел 24-летнего самца из Мадрида для восстановления размножения находящихся под угрозой исчезновения шимпанзе, причем вся группа тогда состояла из двух самцов и пяти самок. Заводчики полагают, что в будущем новый самец может завести детеныша с одной из самок. Последний детеныш шимпанзе родился в этом зоопарке в 1998 году. Надеждой на размножение является 20-летняя самка М, родившаяся в Валенсии.

Шимпанзе может весить более 70 килограммов. В дикой природе он находится под серьезной угрозой исчезновения, его численность оценивается в 140 000 животных. В европейских зоопарках их содержится около 30. Успешных размножений немного, одно из последних удалось в декабре 2023 года в Пльзеньском зоопарке.
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