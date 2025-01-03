С 2026 года в Чехии введут штрафы до 2 миллионов крон за ложь во время предвыборной кампании

«Введение этого правонарушения вытекает из основного правила предвыборной агитации, согласно которому она должна проводиться честно и справедливо, в частности, нельзя публиковать ложную информацию о кандидатах и предвыборных партиях», — заявил пресс-секретарь МВД Ондржей Кратошка.



«До сих пор это никак не наказывалось, даже как правонарушение. В крайнем случае такое поведение могло бы стать предметом судебного рассмотрения после выборов в контексте ходатайств о признании выборов недействительными», — добавил пресс-секретарь.



Кратошка отметил, что, хотя существует уголовное преступление «клевета», оно не является идеальным для борьбы с нечестной предвыборной агитацией, что, по его словам, подтверждает прошлая практика.



Парламентские выборы



Именно поэтому министерство хочет ввести новое правонарушение, срок давности которого составит три года, а разбирательство будет вестись сотрудниками Управления по надзору за управлением политическими партиями и политическими движениями. По словам председателя управления Франтишека Сиверы, маловероятно, что чиновники примут решение о возможной лжи во время избирательной кампании.



«Будет административное разбирательство, нужно будет провести экспертизу, собрать доказательства. Если дело не совсем однозначное, это будет сложно и потребует времени», — сказал он. По его словам, такие споры часто возникают в горячую фазу кампании, в последний месяц перед выборами, что еще больше усложняет принятие решения до выборов.



Министерство называет закон одним из приоритетов, который оно хочет успеть принять к этому сроку. Среди прочего закон уточняет, когда начинается избирательная кампания. Это должно произойти в момент объявления выборов, но не ранее чем за 150 дней до окончания избирательного периода. Именно новое правонарушение вызывает наибольшие споры в регулировании.



Радек Вондрачек, депутат от ANO, еще во время первого чтения в Палате депутатов в сентябре указал на то, что решение о том, что считать откровенной неправдой, а что нет, будет зависеть от конкретных лиц.

Это очень сложно, и все будет зависеть от того, кто и как будет принимать решения, сказал Вондрачек. Он упомянул, например, предвыборные рекламные щиты, заказанные коалицией «Вместе», на которых председатель движения Андрей Бабиш был изображен с президентом России Владимиром Путиным и надписью «Новая угроза, те же агенты».



«Это и есть ложная и нечестная кампания? Теперь это будет считаться правонарушением, и за это коалиция будет оштрафована?» — спросил политик, который также является председателем комитета по конституционному праву. Именно этот комитет получил закон на обсуждение и 11 ноября рекомендовал депутатам одобрить его.



Билборд Андрея Бабиша в качестве кандидата в президенты также широко обсуждался в прошлом, когда он противопоставил себя своему тогдашнему кандидату Петру Павелу со словами: «Я не буду втягивать Чехию в войну. Я дипломат, а не солдат».



Еще одной спорной рекламой стала реклама перед президентскими выборами 2013 года, на которых столкнулись Милош Земан и Карел Шварценберг. Реклама призывала не избирать Шварценберга, потому что он среди прочего якобы «считает декреты Бенеша недействительными и тем самым открывает путь к возвращению собственности потомкам военных преступников». Шварценберг подал заявление о возбуждении уголовного дела, но полиция отложила его рассмотрение, так как не обнаружила признаков преступления, проступка или административного правонарушения.



Объявление было размещено пражским адвокатом Владимиром Завадилом. Чешская ассоциация адвокатов первоначально оштрафовала его на 850 000 крон, но затем снизила штраф до 20 000 крон.



Само Министерство внутренних дел признает, что все будет зависеть от индивидуальной оценки и обстоятельств. «Это не означает, что любая ложная информация о кандидатах, опубликованная до выборов, будет считаться преступлением, — говорится в пояснительной записке к закону. Решающим фактором будет контекст сообщения или его время. Это также должно повлиять на возможный размер штрафа.



«Установленная санкция должна иметь прежде всего профилактический и воспитательный эффект», — сказал Кратошка о штрафе в размере до 2 миллионов крон. По мнению Министерства внутренних дел, введение нового правонарушения приведет к «огромному увеличению существующей повестки дня» вышеупомянутого ведомства. Поэтому оно рассчитывает увеличить число сотрудников как минимум на 10 человек.



«Это будут специалисты с высшим образованием в области права и юридических наук, а также эксперты в области информационных технологий, способные проводить глубокий анализ кампаний, проводимых в цифровой среде, источников информации или массовых электронных писем», — пишет министерство в своей пояснительной записке.



Министерство внутренних дел оценивает ежегодные расходы на зарплату в 8 200 000 крон. Кроме того, необходимо будет приобрести новое оборудование и арендовать дополнительное помещение в штаб-квартире ведомства.



Правонарушение не предполагается распространять на местные выборы. По словам представителей министерства, исключение обусловлено, в частности, тем, что выборы проводятся более чем в 6 000 муниципалитетах и надзор за соблюдением других правил был бы слишком обременительным для властей.