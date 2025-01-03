Сотни новых зарядных станций. Чехия готовится к увеличению числа электромобилей

Электромобили постепенно набирают популярность в Чехии. Только в прошлом году чехи купили около 14 000 новых электромобилей, увеличив число электромобилей более чем на треть — до 36 000, согласно данным Министерства транспорта. Компании, управляющие зарядной инфраструктурой, должны реагировать на возросший интерес чехов к покупке электромобилей.





Компания ČEZ управляет более чем 800 зарядными станциями для электромобилей по всей Чешской Республике, а мощность зарядной сети в ноябре прошлого года превысила 70 мегаватт. В 2025 году ČEZ планирует построить еще 180 станций, чтобы достичь мощности 100 мегаватт.





«Как и в прошлые годы, мы рассчитываем на инвестиции в развитие и улучшение зарядной инфраструктуры и услуг для водителей в размере порядка сотен миллионов крон. Строительство зарядных станций финансируется за счет средств Операционной программы „Транспорт“ и собственных средств группы ČEZ», — сказал Томаш Дзурилла, директор ČEZ по электромобильности.





В будущем электромобили будут иметь все большую емкость аккумуляторов, и зарядка на обычных станциях мощностью от 11 до 50 киловатт будет неэффективной с точки зрения времени. Поэтому в этом году ČEZ хочет значительно увеличить долю сверхбыстрых зарядных станций мощностью от 150 до 360 киловатт.





«К концу следующего года каждая пятая стоянка в нашей сети будет относиться к категории ультрабыстрых. Мы увеличим мощность всей сети до 100 МВт, а доля стендов составит 45%. Уже в этом году мы ожидаем примерно 50-процентного увеличения объема безэмиссионной электроэнергии, а в следующем году мы хотим стать первой зарядной сетью в Чешской Республике, которая значительно превысит показатель в 10 миллионов кВт/ч в год», — сказал Павел Сирани, заместитель председателя совета директоров ČEZ.





Как и ČEZ, E.ON также планирует развивать стенды быстрой зарядки. Компания эксплуатирует 590 стендов в 210 местах в Чешской Республике, а в прошлом году ввела в эксплуатацию 128 новых зарядных пунктов в 28 местах.





«Мы сосредоточились не только на строительстве новых зарядных пунктов, но и на модернизации существующих, постепенно заменяя медленные станции более быстрыми и высокопроизводительными», — говорит Мартин Клима, управляющий директор E.ON Drive Infrastructure.





И в этом году E.ON намерена продолжить эту тенденцию. «В целом мы планируем удвоить количество установок в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Это около 60 мест и 200 пунктов зарядки, большинство из которых будут высокоскоростными. В 2025 году мы планируем инвестировать около одного миллиарда крон», — добавил Клима.





Компания PRE управляет 732 точками, 70% из которых находятся в Праге. В этом году компания хочет увеличить пропускную способность самых загруженных пунктов сбора. Инвестиции в инфраструктуру будут исчисляться десятками миллионов крон.





«Параллельно со строительством общественной зарядной инфраструктуры мы также строим непубличные зарядные станции, как для компаний, так и для частных лиц. Количество новых непубличных зарядных станций начинает приближаться к количеству публичных, которые мы введем в эксплуатацию в течение года», — рассказал Либор Хладик, руководитель отдела эмобильности PRE.