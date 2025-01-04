Чешские СМИ: в Германии в прошлом году значительно сократилось количество нелегальных мигрантов
7 января 2025
14:00
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В прошлом году в Германию нелегально въехали 83 009 человек, что на 44 540 меньше, чем в прошлом году. Таковы последние статистические данные Федеральной полиции. Германия восстановила пограничный контроль со всеми соседними странами в сентябре прошлого года в попытке обуздать нелегальную миграцию. В сравнении с предыдущим годом Германия также депортировала значительно больше мигрантов в прошлом году, сообщает газета Bild.
В прошлом году число нелегальных въездов в страну было самым низким с 2021 года, когда в Германию прибыло 57 637 человек без необходимых документов. Годом позже этот показатель составил 91 986 человек, а в позапрошлом году — более 127 549.
Германия, входящая в Шенгенскую зону свободного передвижения, проверяет свою границу с Австрией с сентября 2015 года, в октябре прошлого года она также начала проверки на границе с Чехией, Польшей и Швейцарией, а с середины сентября прошлого года проверяет всю свою сухопутную границу. Уже в начале октября канцлер Олаф Шольц заявил, что пограничный контроль будет продолжаться до тех пор, пока это возможно. «И это будет очень долго», — добавил он.
Германия уже несколько раз продлевала проверки на чешской границе. Нынешнее продление действует до 15 марта. Однако министр внутренних дел Нэнси Фезер уже заявила, что проверки на границе будут продолжаться и после этой даты в целях борьбы с нелегальной миграцией.
Кроме того, по данным газеты Bild, которая ссылается на правительственные данные, в прошлом году Германия депортировала значительно больше мигрантов и неудавшихся просителей убежища, чем в предыдущем. В прошлом году их было депортировано 18 400 человек, что примерно на 20% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако Die Welt отмечает, что в 2019 году, до начала пандемии, из страны было депортировано около 22 000 мигрантов.
Ожидается, что политика в области миграции и предоставления убежища станет одним из важных вопросов предвыборной кампании перед досрочными парламентскими выборами 23 февраля. Канцлер социал-демократов Олаф Шольц, который пытается защитить свой пост, заявил сегодня в интервью журналу Stern, что 20-процентный рост депортаций — это «реальный прогресс». По его словам, эти цифры подтверждают правильность курса, выбранного его правительством в этой области.
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