Чешское пиво снова переживает золотые времена в России. Мы ничего об этом не знаем, говорят чешские пивовары

Летом 2022 года на полках российских магазинов все еще можно было найти несколько марок чешского пива, в том числе Kozel или Krušovice. По словам пивоваров, некоторые марки по-прежнему продаются там за их спиной.





Российское агентство РИА Новости, ссылаясь на данные национальной статистики, утверждает, что за последний год больше всего пива в Россию поставили чехи, а также заработали на этом больше всего денег, наряду с немцами. По данным агентства, экспорт чешского пива в Россию вырос на 27 процентов до 33 100 тонн.





Однако крупнейшие чешские пивовары единодушны в том, что, хотя пиво как товар не входит в санкционные списки Европейского союза, они прекратили экспорт в Россию практически сразу после начала войны в Украине в феврале 2022 года.





«С тех пор мы ничего не экспортируем в Россию и Беларусь. Это относится и к прошлому году», — сказал Зденек Коварж, пресс-секретарь Plzeňský Prazdroj.





Prazdroj входит в состав японской пивоваренной группы Asahi.





«Если наша продукция и появится в России, то это, скорее всего, будет частная инициатива человека, который купит наш товар в любой точке мира, например, оптом, и самостоятельно привезет его в Россию. К сожалению, мы не можем контролировать или влиять на такую деятельность», — добавил Коварж.





Другие пивоваренные компании также заявили, что чешское пиво может попадать в Россию через перепродажу или под частными марками.





Однако даже по данным Чешского статистического управления, стоимость пива, экспортированного в Россию с января по октябрь прошлого года, составила более 819 миллионов крон, что примерно на 63 миллиона крон больше, чем за тот же период в 2021 году.





Почти на семь крон за литр дороже





«В январе-ноябре мы экспортировали в Россию 365 000 гектолитров пива», — прокомментировал статистику Томаш Майер, экономист факультета операционной экономики Чешского сельскохозяйственного университета. «Импорт осуществляется третьими лицами, то есть перекупщиками, а затем, возможно, небольшими пивоварнями, но они будут незначительными», — сказал он.





Аналитики чаще всего обсуждают не только торговлю пивом, но и другими товарами, которые перепродаются через Турцию и Казахстан.





Ссылаясь на статистику, Майер отметил, что средняя цена литра пива, экспортируемого за границу, в ноябре составляла 18,01 чешских крон. «Однако в России она составила 24,72 кроны, так что торговцы набивают свои карманы. Российский рынок очень привлекателен, всегда приятно разбогатеть на войне», — говорит он.





Чешское статистическое управление не уточнило, какие именно пивоварни экспортируют продукцию на российский рынок. «Мы не предоставляем индивидуальных данных. В целом можно сказать, что крупные пивоварни прекратили или сократили экспорт в Россию, а более мелкие начали использовать освободившееся пространство», — сказал пресс-секретарь Ян Цеслар.





В 2022 году экспорт продолжили, например, Rakovník Bakalář с российскими владельцами или Zubr и Litovel из группы Pivovary CZ.





«Мы не можем на это повлиять»





Пивоваренная компания Rakovník не комментирует информацию об экспорте в Россию. Ян Вавра, пресс-секретарь Pivovary CZ Group, сказал, что группа не ведет активного поиска клиентов и не заключает никаких контрактов. «Наш экспорт ориентирован в первую очередь на соседние регионы, такие как Польша, Германия и Словакия», — сказал он.





Он также подчеркнул, что в настоящее время в ЕС нет ограничений на экспорт пива в Россию. «Поэтому мы не можем исключить или повлиять на то, что кто-то из наших клиентов не будет распространять нашу продукцию в России», — добавил Вавра.

По словам представителей крупных пивоваренных компаний, они придерживаются ранее взятого на себя обязательства не поставлять свое пиво на российский рынок.





Мы по-прежнему не ведем никакой деятельности в России, заявила пресс-секретарь смиховской компании Staropramen Дениса Мылбахрова.





«Наша материнская компания Molson Coors Beverage Company приостановила экспорт и лицензионное производство всех своих брендов, включая Staropramen, на российском рынке вскоре после вторжения России на Украину, то есть в начале марта 2022 г. Если наше пиво появилось на российском рынке, то это точно не было деятельностью нашей компании или кого-то из наших партнеров. Однако трудно выяснить, кто за этим стоит», — добавила она.





«Как только мы продаем пиво, мы не можем контролировать, куда оно перепродается», — сказал Радек Тулис, представитель компании Rodinný pivovar Bernard, которая также прекратила экспорт в Россию три года назад. Практически такой же ответ получила национальная компания Budějovický Budvar.





Ранее в российских магазинах продавалось пиво Крушовицкого завода, принадлежащего голландской Heineken. Heineken не экспортирует в Россию и не получает никаких доходов, роялти или вознаграждений, заявил Карел Хонегр, директор пивоваренного завода в Крушовицах и Велке Бржезно. Однако в прошлом году, такие марки, как Krusovice, Staropramen и Kozel, были доступны на полках московских магазинов.





«Пивоварни-члены Чешской ассоциации пивоваров и солодовников, которые уже заявили о прекращении экспорта в Россию, продолжают выполнять свои обязательства», — заверил исполнительный директор ассоциации Томаш Слунечко без дальнейших объяснений. Он добавил, что внутреннее потребление, на которое приходится 75-80 процентов общего объема производства пива, и экспорт в страны ЕС являются ключевыми для чешской пивоваренной отрасли.