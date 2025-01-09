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За два года 27 компаний экспортировали пиво из Чехии в Россию, половина из них — пивоваренные заводы

Новости 420on
11 января 2025
11:00
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За последние два года 27 дистрибьюторов экспортировали пиво из Чехии в Россию, примерно половина из них — пивоваренные заводы. Об этом свидетельствуют данные Чешского статистического управления. Ведомство подтвердило, что экспорт чешского пива в Россию растет: в прошлом году туда было экспортировано пива на сумму около миллиарда крон.
В 2023 году в Россию было экспортировано пива на сумму 754 млн крон, причем примерно три четверти этого объема пришлось на пивоваренные заводы. По данным Чешского статистического управления, в прошлом году с января по конец ноября из Чехии в Россию было экспортировано пива на сумму 954 миллиона крон.

Чешская ассоциация пивоваренных и солодовых заводов заявила на этой неделе, что входящие в ее состав пивоваренные компании не экспортируют свое пиво в Россию из-за войны на Украине, хотя санкции ЕС на них не распространяются. Членами ассоциации являются 24 пивоварни. В Чешской Республике насчитывается около 50 промышленных пивоварен и более 500 мини-пивоварен.

По словам директора ассоциации Томаша Слунечека, если чешское пиво и попадет в Россию, то, скорее всего, оно попадет туда через посредника из другой страны, который купит пиво в Чехии, а затем перепродаст его в Россию.

Экономист Томаш Майер из Чешского университета естественных наук отметил, что средняя цена литра пива, экспортируемого за рубеж, в ноябре прошлого года составила 18,01 кроны. «Но в Россию это обошлось в 24,72 кроны, так что торговцы набивают свои карманы», — отметил он.

Однако, по данным Чешского статистического управления, это прямой экспорт, при котором экспортеры указали Россию в качестве страны назначения. «Если товар попал в Россию через другие страны, отследить это по данным внешней торговли невозможно». ЧСУ всегда знает только первую страну, в которую экспортируется товар. «Если он экспортируется дальше в другие страны, такая информация в нашем офисе недоступна», — заявил представитель ведомства Ян Цеслар.

Статистики не могут предоставить данные о конкретных экспортерах, которые позволили бы их идентифицировать. Данные об экспорте чешского пива в Россию ведомство получает из таможенных деклараций. Сбор данных и первичный контроль осуществляются Таможенным управлением Чешской Республики, а дальнейшая обработка, контроль и последующая публикация — Статистическим управлением.

Например, после начала войны в Украине в феврале 2022 года продолжили экспортировать пивоваренные заводы Bakalář из Раковника с российскими владельцами или Zubr и Litovel из группы Pivovary CZ. В прошлом году в московских магазинах были представлены такие бренды, как Krušovice, Staropramen и Kozel.

В прошлом году по состоянию на конец октября из Чехии в Россию было экспортировано вина на сумму 60 миллионов, спиртных напитков и ликеров на сумму 35 миллионов, а также ферментированных напитков, таких как яблочный сидр, на сумму 8,8 миллиона крон.
Чехия чешское пиво Россия статистика
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