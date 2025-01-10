Крупное дело о мошенничестве в Чехии: 1 700 жертв человек не получили свои заказы

Мошенничество происходило с 2017 по 2020 год. С тех пор 32-летний мужчина из Среднечешского края отбывал наказание за аналогичную преступную деятельность. Однако полиции задним числом удалось задокументировать другие мошенничества, за которые он несет ответственность.





Согласно обвинительному заключению, мужчина предлагал на продажу мобильные телефоны, игровые приставки и другие товары на различных порталах объявлений и онлайн-площадках. Однако доставку он не осуществлял.





«Чтобы войти в доверие к покупателям, он использовал ксерокопии документов десятков людей, под чьими именами он затем представлялся. Они тоже пострадали, потому что он использовал социальную инженерию, чтобы выманить у них ксерокопии их документов, когда они откликались на его предложение о кредите», — сказала представитель полиции Соня Штетинска.





Детективы выяснили, что мужчина использовал сотни банковских счетов, открытых на чужие имена. Деньги, которые он вымогал у людей, снимались в банкоматах или использовались для покупки виртуальной валюты. «В общей сложности в деле фигурирует около 1 700 жертв, нанесенный ущерб составляет около 6,7 миллиона крон», — сказала Соня Штетинска.





Дело расследовали сотрудники моравско-силезской полиции в сотрудничестве с коллегами из других регионов Чешской Республики. «Выяснение обстоятельств заняло много времени и потребовало больших профессиональных усилий. Необходимо было документировать, анализировать и работать с информацией. Многие из 1 700 жертв были опрошены коллегами из других регионов. Криминалисты также находились в тесном и регулярном контакте с операторами интернет-серверов, банковскими учреждениями и другими компаниями», — добавил пресс-секретарь.





Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы. Он отбывает наказание с 2020 года, поэтому можно быть уверенным, что срок его заключения будет значительно увеличен, если он будет осужден повторно. «Он отбывает наказание уже в четвертый раз, обычно за одно и то же. Можно сказать, что он зарабатывает на жизнь этой преступной деятельностью», — говорит Штетинска.