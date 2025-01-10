Президент Чехии Петр Павел: выборы в парламент состоятся во второй половине сентября

Президент также хочет призвать политиков вести предвыборную кампанию достойно. По его мнению, этого должна требовать и общественность. Сам он хочет поднять вопросы, которые считает актуальными для страны и избирателей в преддверии выборов.



По закону президент назначает выборы не позднее чем за 90 дней до их проведения. С этого момента партии и движения начинают подсчитывать свои расходы на предвыборную кампанию.



В 2021 году выборы состоялись 8 и 9 октября, и победу на них одержала правящая сейчас коалиция «Вместе». Тогдашний президент Милош Земан объявил дату выборов еще в конце 2020 года.