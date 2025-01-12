Президент Чехии Петр Павел снова высказался в поддержку эвтаназии

«У президента нет полномочий в этом отношении, чтобы выдвигать законодательную инициативу или продвигать этот вопрос каким-либо существенным образом», — ответил Павел на вопрос одного из участников дискуссии. Он отметил, что мнения об эвтаназии очень разные. По его словам, он не осмелился бы призывать кого-то к тому, чтобы быть против или за.





«Я уже отвечал на этот вопрос, руководствуясь только своими собственными ощущениями, которые основывались на том, что я хотел бы иметь как можно больше контроля над своей жизнью», — пояснил президент.





Он подчеркнул, что если бы попал в ситуацию, из которой нет выхода, то хотел бы уйти с достоинством. «То есть так, как я сам захочу», — сказал президент, добавив, что не хотел бы, чтобы его жизнь поддерживали постоянно совершенствующиеся лекарства. «Без какого-либо качества жизни», — добавил он.





Президент также прокомментировал свои отношения с пивом. Он вспомнил о том, как 18 лет работал пивоваром на полставки. «Тогда я был убежденным трезвенником, но пошел работать на пивоваренный завод в Таборе. Это было довольно странно, но я пошел туда зарабатывать деньги, и мне было все равно. Ребята всегда оставляли немного пива, а я всегда доставал молоко и булочки, и они смотрели на меня с презрением», — вспоминает Павел. Сейчас он употребляет пиво в разумных количествах.





Президент отвечал и на вопросы более серьезного характера. Например, он согласился с одним из интервьюеров, что война в Украине и ее начало во многом напомнили ему 1938 год в Чехословакии. «Но история не повторяется в точности, и ситуация отличается тем, что многие страны и многие люди осознают эту параллель», — сказал президент в своем развернутом ответе.





В ходе более чем часовой беседы Павел также высказался по поводу экологии, которая, по его словам, не должна достигаться ценой саморазрушения экономики.





Президент посетил Южную Богемию в сопровождении своей супруги Евы. В среду он завершит свою двухдневную поездку посещением средней рыболовецкой школы в Тршебони и детской психиатрической больницы в Опаране.