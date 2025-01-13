Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дом чешки, в котором она прожила более 40 лет

«Я еще не могу смириться с этим. Я все еще в шоке», — говорит 80-летняя женщина, которая приехала в США из Чехословакии в 1969 году и семь лет спустя купила дом в районе Пасифик-Палисейдс к западу от Лос-Анджелеса. Этот район сейчас находится в числе наиболее пострадавших от лесных пожаров в Калифорнии, которые унесли более двух десятков жизней и разрушили более 10 000 строений.





«У меня есть фотографии, когда мы увидели небольшой дымок на самом высоком холме над нами, и уже через два с половиной часа нам приказали эвакуироваться», — вспоминает уроженка Праги о вторнике, 7 января. Тогда ей пришлось быстро решать, что для нее самое ценное и что она заберет с собой из дома, который несколько лет назад передала своей дочери, с которой она теперь проводит Рождество и первые дни нового года.





«Много не заберешь», — говорит она, добавляя, что ей удалось спасти хотя бы часть фотографий. Но многие книги, картины и традиционная чешская стеклянная посуда, которую она очень любила, остались в доме, который вскоре после этого сгорел дотла. К счастью, ее зятю удалось спасти и доставить в эвакуационный центр пожилого соседа.





Хотя она и раньше видела пожары в этом районе, по ее словам, они никогда не заходили южнее местной аллеи Сансет-бульвар. Но в этот раз все было иначе, по словам Павловой, отчасти потому, что для борьбы с огнем не хватало воды, что она объясняет пересыханием водохранилища к северу от Лос-Анджелеса. «Пожарная команда была там, но вода не поступала, — вспоминает она. — А пожарных самолетов не хватало на все».





Даже потеряв свой дом, с которым связана большая часть ее жизни, женщина считает, что ее положение значительно лучше, чем у десятков тысяч ее соседей по Калифорнии. «Мне было куда уехать, потому что я репатриировалась», — отмечает она, добавляя, что несколько лет назад переехала обратно в Прагу и сняла квартиру.





А вот ее дочь, которая практически всю свою жизнь прожила в Пасифик-Палисейдс, действительно потеряла все. Хотя до пятницы у них с мужем еще есть альтернативное жилье, после этого им придется искать что-то другое. По крайней мере дом был застрахован, говорит Павлова.





Ее зять уже побывал на месте, чтобы посмотреть, что натворила катастрофа.





«У меня есть фотография того, что осталось, это просто безумие... все еще тлеет», — говорит Павлова. «Это абсолютный апокалипсис, что у меня нет слов, это невозможно описать», — добавляет она, говоря, что у нее останутся хотя бы воспоминания и несколько наспех сделанных фотографий.