Трамп и его жена запустили собственную криптовалюту. Биткоин перед инаугурацией взлетел до рекордного уровня

Незадолго до 09:00 по Гринвичу биткоин показал рост на 2,3% за последние 24 часа, и его цена составила чуть менее $107 500. Вторая по величине криптовалюта эфириум подорожала примерно на 3,5%.





С момента избрания Трампа президентом в ноябре биткоин подорожал почти на 60%. В середине декабря он поднялся до исторического максимума — более $106 000.





Трамп обещал поддержать криптовалютную индустрию, готовясь, например, ослабить регулирование криптовалют. Он также выступал за создание в США национального биткоин-резерва. Кроме того, Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) возглавит Пол Аткинс, который также является сторонником криптовалют.





«Текущее ралли может получить дополнительный импульс благодаря комментариям Дональда Трампа, которые могут намекнуть на создание стратегического биткоин-резерва в США», — считает аналитик Purple Trading Петр Лейсек. Английское слово rally обозначает более продолжительный рост цен на активы, такие как акции, облигации или криптовалюты.



За три дня до президентской инаугурации Дональд Трамп представил свою «официальную криптовалюту» TRUMP. К нему присоединилась его жена с монетой MELANIA. Оба проекта сразу же принесли миллиарды долларов прибыли. Критики предупреждают о конфликте интересов.



От нуля до $15 млрд за три дня. Ни одному проекту Дональда Трампа — а возможно, и вообще ни одному проекту — не удавался такой старт. Но именно так быстро выросла рыночная стоимость криптовалюты «Официальный Трамп», которую бывший и будущий президент Дональд Трамп представил своим поклонникам 17 января.



Новый «криптовалютный мем» задуман как празднование победы Трампа. Слова Fight Fight Fight отсылают к реакции Трампа сразу после того, как убийца пытался застрелить его в Пенсильвании в июле 2024 года.



«Ни один политик никогда не давал своим сторонникам такой возможности извлечь выгоду из того, что они его поддерживают», — прокомментировал репортер Axios Брэди Дейл. Монета часто покупается сторонниками Дональда Трампа через различные криптобиржи. Но поскольку она является практически нерегулируемым товаром, неизвестно, кто именно стимулирует рост цены.



Однако ясно, кто владеет большинством монет TRUMP. Это указано прямо в их названии. Дональд Трамп — через свои компании CIC Digital и Fight Fight LLC — владеет как минимум 80% монет. Эти непубличные монеты будут выпускаться постепенно в течение следующих трех лет. Теоретически, конечно, Трампу может принадлежать и значительная часть оставшейся пятой части монет, которая будет публично продаваться.



В какой-то момент капитализация рынка достигла $15 млрд. Это означало, что Трамп — через свои «заблокированные» монеты — теоретически владел примерно $60 млрд.



Поскольку криптовалюта TRUMP основана на децентрализованной блокчейн-платформе Solana, ее запуск практически ничего не стоил. Конечно, вся «стоимость» теоретическая и основана на принципе спроса и предложения. Если кто-то попытается продать большое количество этих монет, цена соответственно упадет.