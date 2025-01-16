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Ученик из Ческе-Будеёвице угрожал учительнице огнестрельным оружием и нажал на курок

Новости и статьи
20 января 2025
12:33
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В понедельник утром несколько полицейских патрулей, включая медиков, прибыли в школу «Rudolfov» под Ческе-Будеёвице. Полиция приняла меры в связи с угрожающим поведением школьника по отношению к учительнице. Ученик средней школы был задержан, и полиция заявила, что опасности он больше не представляет. По словам полицейских, он угрожал огнестрельным оружием и дважды нажал на курок, однако выстрела не последовало. По информации, ученика успокоила сама учительница.
Полиция сообщила о происшествии на улице На Точне в Ческе-Будеёвице в сети X.

Сообщается, что у ученика был пистолет, который он направил на учительницу и, предположительно, дважды нажал на курок. Однако пистолет не выстрелил. Ученик также имел при себе нож и топор. «Офицеры задержали его, но стрельбы не последовало. В школу была вызвана группа психологического реагирования», — добавили полицейские в сети X.

Источник сообщил, что хулигану около 13 лет.

«Занятия в школе продолжаются. Находящиеся рядом со школой подчиняются указаниям сотрудников полиции», — добавили они. Судя по фотографиям, на месте происшествия работали несколько полицейских патрулей, в том числе сотрудники службы быстрого реагирования. Присутствовали также службы экстренной помощи.

Мартин Куба (ODS), губернатор Южночешского края, говорит о чрезвычайной ситуации. «Я получил информацию от директора регионального полицейского управления о том, что в начальной школе "Рудольфов" под Ческе-Будеёвице произошел инцидент, в ходе которого один из учеников направил пистолет на учителя», — сообщил губернатор в социальных сетях, добавив, что направляется в начальную школу.
образование школы преступность
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