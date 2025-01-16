«Вы готовите словацкий Майдан», — обвинил премьер Словакии оппозицию

«Мы готовимся ко всем возможным альтернативам. Мы будем готовы ко всему. Особенно к Майдану, то есть к государственному перевороту путем уличных протестов, чего так упорно добивается оппозиция, особенно прогрессивная Словакия», — сказал премьер-министр.



Он использовал украинский термин «майдан», который в российской пропаганде стал синонимом свержения пророссийского президента Виктора Януковича в Киеве в начале 2014 года, что Москва интерпретирует как начало кризиса, приведшего к вторжению российских войск в Украину в феврале 2022 года.



Фицо, который в прошлом месяце провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, отреагировал на пятничную поездку председателя сильнейшей оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» в Киев, где Михал Шимечка встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.



«Оппозиция поцеловала кольцо Зеленского»



«У меня нет абсолютно никаких проблем с тем, что делегация Прогрессивной Словакии отправилась в Киев. Если у вас нет полномочий или ответственности, вы можете действовать даже на космической станции на Марсе», — заявил он.



В то же время он обвинил оппозиционных политиков в том, что они «целуют кольцо Зеленского» и «обещают ему поддержку вступления Украины в НАТО» в случае прихода к власти, а также участие словацких солдат в западных войсках, размещение которых в Украине, по словам Фицо, сейчас практически обсуждается во всем мире. Он считает это самым опасным аспектом поездки оппозиции в Киев.



«Правительство, которое я возглавляю, никогда не поддержит вступление Украины в НАТО, потому что это приведет только к третьей мировой войне», — снова заявил Фицо. «Правительство также никогда не предложит отправить войска в Украину, чтобы их оружие было обращено против Российской Федерации», — сказал он.



«У нас есть прословацкая правительственная коалиция и проукраинская, антисловацкая оппозиция. Люди смогут легко сделать выбор на следующих выборах», — подчеркнул премьер-министр, который, по сообщениям СМИ, в минувшие выходные пригрозил досрочными выборами, если парламент не сможет принимать законы в долгосрочной перспективе из-за нескольких несогласных депутатов от коалиции.



Он обвинил Зелинского в том, что тот отказался встретиться с ним на Всемирном экономическом форуме в Давосе, как предлагал Фицо. Премьер хотел, чтобы они обсудили транзит газа, который Украина прекратила с нового года после истечения срока действия соответствующего контракта с российской стороной. Зеленский, по мнению Фицо, «заискивает» перед новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, прекращая транзит газа и «предлагая Соединенным Штатам всю Европу на золотом блюде», то есть чтобы США поставляли все более дорогой сжиженный газ в европейские точки сбыта.



Фицо связал это с недавним налетом украинских беспилотников на российскую станцию трубопровода TurkStream, по которому российский газ по-прежнему транспортируется в Турцию, а оттуда — в Европу. Во вторник в Братиславе он планирует обсудить вопросы защиты газопровода с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.



«Я не украинский слуга»



На действия Зеленского он намерен ответить «взаимностью»: он более всего склонен наложить вето на дальнейшую финансовую помощь ЕС Украине, поскольку для ее утверждения требуется единогласие. «Роберт Фицо — словацкий премьер-министр, а не украинский слуга», — сказал он.



В то же время Фицо защитил своего однопартийца, заместителя председателя парламента Тибора Гашпара, который допустил возможность выхода Словакии из ЕС. «Я абсолютно согласен с ним в том, что Словакия должна подготовиться ко всем возможным кризисным ситуациям, в которые может попасть ЕС в очень короткий период времени», — сказал он. По его словам, граждане Словакии должны решить, хотят ли они жить в «европейском супергосударстве», которое серьезно ограничит суверенитет национальных государств и к которому, по словам Фицо, подталкивают некоторые европейские лидеры.



«Давайте не будем так гиперчувствительны к дебатам о будущем ЕС и НАТО. Подобно тому, как пал Варшавский договор, мировые события могут отправить и ЕС, и НАТО в учебники истории», — сказал он.

По словам Фицо, «ЕС и НАТО — это наше жизненное пространство», но «никто не помешает нам предупредить Словакию о различных рисках».