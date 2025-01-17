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Пожилая женщина совершила кражу в магазине в Чехии. Когда она сказала, что ей не на что купить продукты, полицейские подарили ей еду

Новости 420on
21 января 2025
13:20
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Необычно закончился рейд полицейских, вызванных на прошлой неделе по поводу кражи в одном из магазинов Градца-Кралове. Пенсионерка украла товары на 391 крону и была оштрафована. Объяснив, что она украла продукты из-за голода, она ушла не только со своими покупками, которые ей оплатили полицейские, но и без штрафа. Его оплатили сотрудники магазина.
Пресс-секретарь Ева Кнежурова рассказала, что полицейские почти ежедневно сталкиваются с воровством в магазинах, но этот случай был необычным.

«В ходе расследования обстоятельств инцидента полицейские выяснили, что это первое преступление, совершенное этой пожилой женщиной. Более того, в ее тележке были только основные продукты. Поэтому она была оштрафована на месте по самому нижнему пределу тарифа», — сказала Ева Кнежурова, пресс-секретарь муниципальной полиции Градца-Кралове. Она не уточнила ни место происшествия, ни конкретную сумму штрафа.

По ее словам, пенсионерка объяснила, что ей очень жаль, но у нее не было другого выхода. «Она сказала, что голодна и у нее нет денег. Она содержит еще трех человек на свою пенсию, которая придет через 14 дней. Женщине было очень стыдно, и она извинилась», — добавила Кнежурова. Пресс-секретарь не уточнила, в каком родстве эти люди находятся с нарушительницей.

Когда огорченная пенсионерка выходила из магазина, полицейский остановил ее и сунул ей в руку пакет с оплаченными покупками. Сотрудники магазина присоединились к нему и заплатили за пенсионерку положенный штраф.

Они также связались с социальными работниками, которые должны помочь этой незащищенной семье, например, оформить пособия.
продукты пенсионеры магазины полиция Чехия
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