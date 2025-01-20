Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Государство сможет присваивать земли под военными объектами

Новости и статьи
22 января 2025
22:00
78
Частные земли под военными объектами должны подлежать экспроприации в случае чрезвычайных обстоятельств. В среду сенат согласился с этим, одобрив поправку к закону об обеспечении обороны. Теперь она будет передана на подпись президенту.
Министр обороны Яна Чернохова (ODS) заверила сенаторов, что ее ведомство не намерено принимать крайние решения.

Поправка была подготовлена Министерством обороны потому, что часть земли под военными зданиями принадлежит частным лицам, например, в результате реституции. Министерство долгое время не могло договориться с ними об обмене или продаже земли за максимально возможную сумму по закону о государственном имуществе. Теперь сумма, которую сможет предложить министерство, будет увеличена.

По словам представителей министерства, норма заключается в том, чтобы не допустить приобретения земли враждебными лицами.

Проект предусматривает, что наиболее важные военные объекты могут находиться только в собственности государства. Если в течение трех лет Министерство обороны не сможет договориться с частными землевладельцами о покупке земли, оно сможет ограничить или лишить их права собственности.

Постановление направлено в первую очередь на исправление ситуации, когда государство не владеет всей землей под складами боеприпасов в Тыниште-над-Орлици, Добронине, Чермне-над-Орлици и Травчице. Министерство считает такую ситуацию угрозой безопасности, поскольку владелец может, например, сдать или продать землю, а государство не может вмешаться.
Чехия армия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
22 ЯНВАРЯ 2025
911
ПОЛИТИКА
ТРАМП УХОДИТ ИЗ ВОЗ И ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ: ЧТО ЭТИ И ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ ЗНАЧАТ ДЛЯ ЧЕХИИ?
17:10
22 ЯНВАРЯ 2025
2076
ОБЩЕСТВО
ПУТАНИЦА В СЕНАТЕ. ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАЩИТЕ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ НЕ БЫЛ ОДОБРЕН СЕНАТОРАМИ, НО ОТПРАВИТСЯ НА ПОДПИСЬ ПРЕЗИДЕНТУ КАК ПРИНЯТЫЙ
16:30
22 ЯНВАРЯ 2025
1476
ОБЩЕСТВО
АФГАНЕЦ В ГЕРМАНИИ НАПАЛ С НОЖОМ НА МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКЕ В ПАРКЕ. ПОГИБЛИ МУЖЧИНА И ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК
13:00
22 ЯНВАРЯ 2025
1397
ОБЩЕСТВО
ВЕРХОВНЫЙ СУД ЧЕХИИ ОТМЕНИЛ ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР УЧИТЕЛЬНИЦЕ, КОТОРАЯ НА УРОКАХ СТАВИЛА ПОД СОМНЕНИЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНЕ
11:30
22 ЯНВАРЯ 2025
429
ОБЩЕСТВО
СЛУЖБА ДОСТАВКИ ZÁSILKOVNA ПОВЫСИТ ЦЕНЫ НА НЕКОТОРЫЕ УСЛУГИ
08:00
22 ЯНВАРЯ 2025
823
ОБЩЕСТВО
ПРАГА ОБЪЯВИТ ТЕНДЕР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОТКРЫТОГО ПРИРОДНОГО БАССЕЙНА «МОТОЛ». ТРЕБОВАНИЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ
22:00
21 ЯНВАРЯ 2025
1656
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: ТРАМП ЗАМОРАЖИВАЕТ ВСЮ ИНОСТРАННУЮ ПОМОЩЬ НА 90 ДНЕЙ
19:30
21 ЯНВАРЯ 2025
1052
ЭКОНОМИКА
АНАЛИТИКИ: ТРАМП УСИЛИТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПУ, НО НЕ ИСКЛЮЧЕНЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
18:00
21 ЯНВАРЯ 2025
1178
ОБЩЕСТВО
НА СЕВЕРЕ ВЫСОЧИНЫ СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ РАДАРЫ, МЭРИЯ ЖДЯРА ИЩЕТ СБОРЩИКОВ ШТРАФОВ
13:20
21 ЯНВАРЯ 2025
1631
ОБЩЕСТВО
ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА СОВЕРШИЛА КРАЖУ В МАГАЗИНЕ В ЧЕХИИ. КОГДА ОНА СКАЗАЛА, ЧТО ЕЙ НЕ НА ЧТО КУПИТЬ ПРОДУКТЫ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОДАРИЛИ ЕЙ ЕДУ
12:47
21 ЯНВАРЯ 2025
949
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ВООРУЖЕННЫЙ МУЖЧИНА УГРОЖАЛ СОТРУДНИКАМ ЧЕШСКОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
11:30
21 ЯНВАРЯ 2025
1630
ОБЩЕСТВО
ПРАГА ПЛАНИРУЕТ ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОПИИ ЛИБЕНСКОГО МОСТА В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
10:00
21 ЯНВАРЯ 2025
2010
ОБЩЕСТВО
ВЬЕТНАМКА ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ПЕНСИОНЕРА ИЗ ЧЕХИИ, НО НЕ ПОЛУЧИЛА ВИЗУ. ФИКТИВНЫЙ БРАК, СЧИТАЮТ СУДЫ
09:00
21 ЯНВАРЯ 2025
2184
ПОЛИТИКА
ТРАМП: «ПУТИН УНИЧТОЖАЕТ РОССИЮ. Я НЕ ЗНАЮ, ХОЧЕТ ЛИ ОН ДОГОВОРИТЬСЯ»
22:00
20 ЯНВАРЯ 2025
1142
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ И ВЬЕТНАМ ЗАКЛЮЧИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ