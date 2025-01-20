Государство сможет присваивать земли под военными объектами

Министр обороны Яна Чернохова (ODS) заверила сенаторов, что ее ведомство не намерено принимать крайние решения.



Поправка была подготовлена Министерством обороны потому, что часть земли под военными зданиями принадлежит частным лицам, например, в результате реституции. Министерство долгое время не могло договориться с ними об обмене или продаже земли за максимально возможную сумму по закону о государственном имуществе. Теперь сумма, которую сможет предложить министерство, будет увеличена.



По словам представителей министерства, норма заключается в том, чтобы не допустить приобретения земли враждебными лицами.



Проект предусматривает, что наиболее важные военные объекты могут находиться только в собственности государства. Если в течение трех лет Министерство обороны не сможет договориться с частными землевладельцами о покупке земли, оно сможет ограничить или лишить их права собственности.





Постановление направлено в первую очередь на исправление ситуации, когда государство не владеет всей землей под складами боеприпасов в Тыниште-над-Орлици, Добронине, Чермне-над-Орлици и Травчице. Министерство считает такую ситуацию угрозой безопасности, поскольку владелец может, например, сдать или продать землю, а государство не может вмешаться.