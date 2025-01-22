В Чехии лесники построили деревянные домики для ночлега туристов по всей стране, в них может переночевать любой желающий
24 января 2025
11:30
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Тот, кто отправляется в длительный поход и по дороге попадает в грозу, проливной дождь или просто устал, может легально переночевать в 31 месте по всей стране. В прошлом году государственное предприятие «Леса Чешской Республики» построило 31 такой домик за 6,85 миллиона крон. Большинство из них расположены в отдаленных районах, где невозможно найти коммерческое жилье. Их конструкция в основном выполнена из еловой древесины.
«Мы построили два основных типа, в обоих из которых могут разместиться до четырех человек. В горных районах у нас есть наземные тентованные убежища с наклонной крышей, в которых есть скамейки со столом и задняя приподнятая платформа для сна. Но чаще встречаются строения с закрытым полом для сна и зоной отдыха на первом этаже», — говорит Далибор Шафаржик, генеральный директор Лесной службы.
Первый домик был построен над поселком Северный в Румбуркском районе, недалеко от самой северной точки Чешской Республики. Два последних находятся в Высочине, всего в нескольких километрах от Йиглавы, и в Южной Моравии, недалеко от Битова.
Выбирая место для строительства, лесники придерживались правила строить на общедоступных землях, которыми они управляют и через которые проходят дальние туристические тропы.
«Поэтому наши домики не стоят, например, на закрытых территориях, предназначенных для разведения дичи, или в национальных парках, поскольку мы ими не управляем», — сказала Ева Йоуклова, пресс-секретарь компании, добавив, что такие домики можно строить в зонах охраняемого ландшафта. Разумеется, после переговоров с соответствующими службами охраны природы.
«По опыту лесников, во время ковида выехать в сельскую местность стало проще, чем куда-либо еще, после пандемии заметно возрос интерес к пешему туризму. Об этом свидетельствуют недавно отмеченные дальние маршруты Via Czechia и Trail through the Czech Republic, у которых появилось много последователей в социальных сетях. У треккеров также есть свой мерч, свое сообщество, где они делятся информацией, фотографиями и создают случайные группы. Это тренд», — говорит Ева Йоуклова.
Можно ли ночевать в лесу?
В Чехии существует разница между ночевкой и кемпингом в лесу. Ночевка (бивуакинг) — это одноразовый ночлег без оставления следов, как правило, в палатке. Это разрешено при условии, что вы бережно относитесь к природе и не оставляете после себя мусора. Разбивать лагерь на одном месте с палаткой или другим укрытием запрещено в лесу вне специально отведенных для этого мест. Если вы хотите разбить лагерь, лучше всего использовать кемпинги или официальные обозначенные места для кемпинга, либо попросить разрешения у владельца земли.
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