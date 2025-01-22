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Он не поджигал Чешскую Швейцарию. Суд постановил, что бывший сотрудник парка невиновен

Новости и статьи
24 января 2025
15:00
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Бывший лесник Иржи Лоботка не виновен в возникновении большого пожара в национальном парке «Чешская Швейцария» летом 2022 года, постановил областной суд в Усти-над-Лабем в пятницу около полудня. Однако Лоботка был признан виновным в организации более мелких пожаров в Дечинском районе, которые произошли весной 2023 года, за что он должен провести два года в тюрьме.
Суд не стал слушать аргументы стороны обвинения, которое утверждало, что в роковой вечер 22-23 июля 2022 года Лоботка прошел пешком по маршруту от Румбурка до Грженско, примерно 34 километра. Он якобы взял с собой четыре литровые бутылки с алкоголем, с помощью которых должен был разжечь костер в населенном пункте Малиновы дул.

С такой версией суд не согласился.

В ходе судебного процесса Лоботка отрицал свою вину. Полиция начала искать его связь с пожаром в национальном парке только в апреле 2023 года, более чем через восемь месяцев после пожара, когда допросила его в лечебном центре в Берковице, куда он был доставлен. Лоботка признался в поджоге во время первого допроса, во время которого он находился не в лучшем психическом состоянии. Позже он отказался от своих показаний.

Факты о пожаре в Чешской Швейцарии:
  • Возник в ночь с субботы 23 на 24 июля 2022 года во время сильной жары.
  • В результате было постепенно охвачено более 1100 гектаров территории национального парка.
  • В борьбе с огнем в один момент были задействованы девять вертолетов, пять самолетов и в общей сложности около 700 человек.
  • Пожар перекинулся на немецкую сторону в регион Саксонская Швейцария.
  • На чешской стороне пожар был ликвидирован в пятницу 12 августа.
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