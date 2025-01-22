Кенгуру без головы и тайное захоронение животных у замка в Чехии. Полиция расследует шокирующее дело





«Вон там, с правой стороны, похоронили козу, за тем холмом - королевские павлины и другие животные, а там у кучи закопали мертвого белого кенгуру», - описывает бывший сотрудник замка тайное место захоронения. Шокирующие фотографии опубликованы на сайте издания Denik.cz , но не рекомендуем их смотреть людям со слабой психикой.

Затем он тут же откапывает пластиковый пакет у леса и указывает на него. «Там королевский павлин. У него до сих пор кольцо на ноге», - говорит человек, который раньше ухаживал за животными на ферме рядом с замком.





Он отвечал за кормление животных, но, по его словам, часто им нечего было дать. «Они умирали из-за очень плохого питания. Они были голодны. Мы, например, сами покупали им яблоки и булки», - рассказывает мужчина, который уволился из замка и сообщил обо всем в Ветеринарную администрацию Южночешского края.





Однако в прошлом году он пережил несколько очень неприятных моментов во время работы. По его словам, он сам, по приказу своего начальника, похоронил кенгуру без головы. «Мы называли его Скипи, потому что он был дружелюбным и брал яблоки прямо из рук. Однажды утром я пришел к вольеру, открыл ворота и увидел, что он лежит там с отрезанной головой», - рассказывает мужчина. В тот момент он был так потрясен, что ему пришлось прислониться к забору, чтобы не упасть.





По их словам, они сразу же позвонили директору замка Павлу Жуфу и сказали, что об этом нужно сообщить.



«Но он сказал, чтобы я положил кенгуру в мешок и закопал его. Иначе я потеряю работу и мне ничего не заплатят», - вспоминает мужчина. Никто не знает, кто причинил вред кенгуру, по словам нескольких сотрудников, возможно, это была месть хозяевам замка.





«Они умирали от того, что для них не было еды. Нам даже пришлось отдать животным просроченную пиццу с ветчиной, я даже не знаю, откуда они ее привезли», - сказал мужчина. По всей видимости, голодающим животным был белый кенгуру, которого заперли в туалете замка. Кто именно это сделал, пока неясно.





Замок принадлежит компании Даниэля Бакаева, бизнесмена с казахскими корнями, который также ведет деятельность, например, в Карловарском крае. Но сотрудникам неясно, кто на самом деле владел и управлял зданием.





«Каждый раз владельцем оказывается кто-то другой. Компания постоянно меняет владельцев, обычно на кого-то в Казахстане. Кроме того, директор замка, который подчиняется владельцу, каждый раз заявляет что-то другое. То он директор, то управляющий. В последний раз они хотели, чтобы я открыл колл-центр для получения субсидий. Насколько я знаю, они обманули много компаний», - подчеркнул бывший сотрудник.



Региональное ветеринарное управление Южночешского края уже занимается этим делом. «Там идет административная процедура, которая еще не закончена. Это нарушение Закона о ветеринарии и Закона о защите животных от жестокого обращения», - пояснила Хана Флейшманнова, директор Регионального ветеринарного управления Южночешского края.





Благодаря бывшим сотрудникам в четверг в администрацию также поступила жалоба на незаконное кладбище за забором.



«Скорее всего, нам придется эксгумировать животных», - сказала Флейшманнова. Кроме того, в четверг по инициативе ветеринаров в замке появилась криминальная полиция. «На данный момент я могу только подтвердить, что мы расследуем это дело», - сказала Штепанка Шварцова, пресс-секретарь южночешской полиции.





Novinky.cz связались с директором замка Павлом Жуфаном. Он отрицает факт жестокого обращения с животными и издевательств над сотрудниками.





«Что касается фермерского парка, то здесь мы однозначно отрицаем жестокое обращение с животными, что их не кормили и тем более кладбище животных», - сказал он.





Он добавил, что считает всю эту историю попыткой оскандалиться и испортить репутацию замка. По его словам, в настоящее время в замке нет животных, а ферма завершила свою деятельность.