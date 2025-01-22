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За эту неделю полиция расследовала 10 инцидентов, связанных с угрозами в школах

Новости 420on
24 января 2025
22:00
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С 20 января полиция расследовала 10 инцидентов, связанных с угрозами в школах. 10 человек были арестованы в связи с этими инцидентами. Об этом сообщил 24 января на пресс-конференции президент полиции Мартин Вондрашек. В понедельник ученик угрожал учителю огнестрельным оружием в начальной школе в Рудольфове (регион Ческе-Будеевице), а в тот же день полиция расследовала случай в средней школе в Праге 2 по подозрению в том, что у ученика был пистолет.
«С понедельника этой недели мы имеем дело с рядом угроз в начальных, средних и университетских школах. С понедельника по пятницу полиция рассмотрела 10 соответствующих инцидентов, будь то попытка нападения на школу, подготовка или угроза нападения. В общей сложности задержаны 10 человек, к сожалению, все несовершеннолетние», — сказал Вондрашек.

Он добавил, что полиция изъяла у задержанных острое огнестрельное оружие и патроны к нему, а также топор, ножи и муляж револьвера. «Это то, что нас беспокоит. Мы стараемся бороться с этим очень интенсивно, чтобы как можно быстрее оказаться на месте происшествия, и нам очень помогает тесное сотрудничество с учебными заведениями», — сказал начальник полиции.

В понедельник в Рудольфове под Ческе-Будеевице 13-летний ученик пытался застрелить учителя. По словам полиции, мотивом преступления, вероятно, стали проблемные отношения с одноклассниками. Сейчас он находится в диагностическом институте. В тот же день полиция провела операцию в средней школе на пражской улице Йечна, где задержала молодого человека, который якобы пришел в школу вооруженным. Однако полиция не обнаружила при нем оружия, и ученик оказался под присмотром врачей. Молодой человек признался полицейским, что в прошлом он действительно угрожал своим одноклассникам стрельбой.

Днем позже полицейские прибыли в общежитие Чешского сельскохозяйственного университета в Праге после сообщения о том, что бывший сотрудник учебного заведения пытался проникнуть в здание и угрожал своим коллегам. Позже разыскиваемый сам явился в полицейский участок.

Словацкая полиция с прошлой недели расследует трагедию в гимназии в Спишска-Стара-Вес, в результате которой погибли два человека. По всей видимости, их убил ножом 18-летний студент, которому предъявлены обвинения в убийстве. «Опыт научил нас, что после подобных событий количество заявлений всегда увеличивается», — добавил Вондрашек.
Чехия школы полиция
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