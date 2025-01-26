Квартиры на вторичном рынке и дома в прошлом году подорожали почти во всех регионах Чехии

Цены на семейные дома выросли на 7% с начала по конец года и составили почти 58 000 крон за квадратный метр. Это следует из анализа группы компаний EHS Real Estate, которая собирает данные с платформы Bezrealitky и офиса Maxima.





В прошлом году цены выросли из-за возобновившегося роста спроса. Экономическая ситуация несколько улучшилась по сравнению с предыдущими годами, а процентные ставки снизились, что, согласно анализу, означает, что средний класс снова может позволить себе жилье.





Согласно анализу, цены на старые квартиры в Праге в хорошем состоянии росли довольно умеренно в течение большей части года и к концу года достигли почти 134 700 крон за квадратный метр. Это на 5% больше, чем в третьем и четвертом кварталах, и на 8% больше, чем в четвертом квартале 2023 года. Основное давление на цены оказало увеличение числа заинтересованных сторон. С начала года их число увеличилось примерно втрое.





Пражские семейные дома продавались в двух категориях: либо как дома до реконструкции на окраине столицы, либо, наоборот, как более дорогие виллы. Средняя цена на конец года превысила 114 000 крон за квадратный метр, что примерно на 6% больше, чем год назад.





Интерес растет





Через год возросший спрос на собственное жилье перекинулся из Праги в Среднечешский край. Число людей, интересующихся квартирами в Среднечешском крае, увеличилось примерно в два-пять раз в зависимости от местоположения. Основной интерес вызывали квартиры с прямым железнодорожным сообщением с Прагой и максимум с 60 минутами езды до центра города.





Чисто локальный спрос также немного оживился, особенно в городах Кладно, Бероун, Нератовице, Роуднице-над-Лабем, Брандис-над-Лабем, и Лиса-над-Лабем и Нимбурк. Цены на квартиры на конец года составили почти 85 000 крон за квадратный метр, что на 11% больше в годовом исчислении и на 5% больше в квартальном исчислении. Однако цены на семейные дома здесь скорее стагнируют.





Также в Южноморавском крае, а значит и в Брно, число людей, заинтересованных в покупке недвижимости, увеличилось примерно в три раза. Согласно анализу, во второй половине года стоимость квартир составляла около 95 000 крон за квадратный метр. Аналогичная ситуация затем произошла с семейными домами. Их цена падала в течение прошлого года, но в итоге достигла практически того же уровня, с которого рынок стартовал в начале 2024 года. К концу года средний семейный дом предлагался по цене 56 800 крон за квадратный метр.





По данным группы EHS, рост цен на аренду пришелся на самый конец четвертого квартала. В Праге средняя стоимость квадратного метра составила 401 крону, а в декабре она достигла 412 крон. В годовом исчислении арендная плата здесь выросла примерно на одну десятую.





Такой же темп роста наблюдался и в городах Среднечешского края, где средний показатель составил 290 крон на часть площади, а в декабре он был на 15 крон больше. Больше всего цены выросли в городах, расположенных на самой границе Праги или вдоль крупных железнодорожных линий.





В Брно и его окрестностях квартиры сдавались в аренду в среднем по 320 крон за квадратный метр арендной площади. Как и в столице, квартиры в агломерации Брно, например, в Тишнове, Куржиме, Бланско или Вышкове, все чаще сдаются в аренду.