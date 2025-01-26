Дорогие лыжные курсы в Чехии представляют угрозу для детей из малообеспеченных семей

Эксперты считают, что дети, чьи родители не могут позволить себе дорогостоящие поездки, могут оказаться в группе риска.





В последние годы пражское отделение организации People in Need, занимающееся социальной поддержкой, организовало для детей мероприятие, которое можно назвать «лыжным тестом». Дети попробовали себя в зимних видах спорта, чтобы размяться перед школой.





«Это основано на том, что у многих родителей нет денег. Поэтому мы снабдили детей базовыми ботинками, куртками, утеплителями, шапками, перчатками и так далее, а также предоставили тренера», — говорит Вацлав Кучера, директор филиала. Он добавляет, что мероприятие было организовано для того, чтобы дать детям понять, что они могут что-то делать и «они большие молодцы».





Он говорит, что целью было укрепить уверенность детей в себе. «У них нет необходимого оборудования, у них нет возможности кататься на лыжах с родителями, поэтому, если им приходится кататься в школе, они предпочитают не ходить», — говорит Вацлав Кучера.





Он добавил, что школьники не хотят позориться перед другими детьми, говоря, что они не могут что-то сделать, и это может повлиять на их самооценку. «А это хуже всего», — говорит директор пражского филиала.





От ощущения обособленности до возможной травли





Лыжная подготовка полезна для детей на многих уровнях, но недоступна для все большего числа семей и, как следствие, является источником разочарования для детей.





Более глубокие проблемы могут быть связаны с ощущением, что дети лишены важного опыта. «Очень часто дети испытывают сильное разочарование от того, что их лишают опыта, что их на какое-то время исключают из коллектива и им не с кем общаться, когда они возвращаются в класс», — говорит Адела Клингель.





Люция Германкова, руководитель кризисной линии для семей и школ, говорит о том же. «Такому ребенку тяжело, он лишается общих впечатлений, а когда класс возвращается в школу, он полностью выбивается из колеи», — говорит она.





По словам Аделы Клингель, исключение из коллектива может привести к более серьезным проблемам. «Это может стать причиной того, что такой ребенок станет жертвой издевательств, если климат в классе ухудшится, или окажется в хвосте классной иерархии, и его будут выделять», — говорит она.





Но если класс функционирует безопасно и в нем царят хорошие отношения, то, по словам Германковой, внеклассные мероприятия приносят большую пользу и укрепляют коллектив.





Глава службы доверия «Семьи и школы» также отмечает, что нельзя сказать, что период школьных лыж — это пиковое время для их службы, во время которого к ним обращается большинство людей, попавших в беду.





Ключевая роль учителя





Оба эксперта подчеркивают важность роли учителя в обеспечении надлежащего климата в классе.





«Каковы отношения в классе, как учитель привык работать с правилами взаимоотношений. Это очень отличается от школьных правил, это не касается тапочек, но это означает создание взаимного уважения, безопасного пространства, умение сказать „нет“, по сути, профилактика буллинга. Это работа с отношениями, и это единственный возможный инструмент для того, чтобы буллинг не начался», — объясняет Люция Германкова.





Если учитель не обращает внимания на климат в классе, даже лыжный курс «потенциально связан с рисками», считает руководитель линии. «Когда класс находится вместе 24 часа, он может сильно разогнаться. И такое иногда случается. Мы сталкивались со случаями словесных нападок, ругани, о которых школа не знала или не принимала мер, а затем и физического насилия на групповом мероприятии», — говорит Люция Германкова.





Однако руководитель службы помощи семьям и школам отмечает, что проблемы возникают во время школьных поездок круглый год и не являются специфическими для лыжных курсов.





Важность внеклассных мероприятий





В то же время эксперты подчеркивают важность внеклассных занятий для самих детей.





Например, социальный педагог Адела Длухошова из пражской начальной школы Květnového vítězství добавляет, что для детей из семей, находящихся в более трудной ситуации, лыжи значат больше, чем просто возможность покататься. Таким образом, ребенок фактически получает психологическую передышку, отмечает педагог.





«Я считаю, что для детей очень важно получить опыт, отличный от фронтального обучения. В нем очень много уровней, которые хорошо работают, когда их хорошо усваивают», — добавляет Клингель. Кроме того, по ее словам, такие занятия развивают как моторику, так и психику детей.