В некоторых районах Чехии 28 января синоптики прогнозируют сильный ветер

«Сегодня в Моравии и Силезии будет постепенно усиливаться ветер от юго-восточного до южного, достигая местами в Есениках и Бескидском крае порывов до 70 километров в час, а в горах — около 90 километров в час», — сообщили 28 января синоптики.



Предупреждение вступит в силу в полдень и будет действовать до 10 вечера. Оно затронет часть Оломоуцкого и Моравско-Силезского регионов.



По словам метеорологов, ближе к вечеру ветер ослабнет.