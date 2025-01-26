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В некоторых районах Чехии 28 января синоптики прогнозируют сильный ветер

Новости 420on
28 января 2025
14:00
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Во вторник днем и вечером в северо-восточных районах Чешской Республики будет дуть сильный ветер. Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) предупредил, что порывы ветра могут достигать около 70 километров в час, а в горах — еще больше.
«Сегодня в Моравии и Силезии будет постепенно усиливаться ветер от юго-восточного до южного, достигая местами в Есениках и Бескидском крае порывов до 70 километров в час, а в горах — около 90 километров в час», — сообщили 28 января синоптики.

Предупреждение вступит в силу в полдень и будет действовать до 10 вечера. Оно затронет часть Оломоуцкого и Моравско-Силезского регионов.

По словам метеорологов, ближе к вечеру ветер ослабнет.
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