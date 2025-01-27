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Коллекторские агентства: доля молодых людей, не выплачивающих долги, растет

Новости и статьи
28 января 2025
19:30
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В последние годы растет доля молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые не могут расплатиться по своим долгам. Особенно это касается невозвратов по краткосрочным кредитам, что подтвердила Яна Татыркова, исполнительный директор Ассоциации коллекторских агентств. В целом, по ее словам, это означает снижение среднего возраста на один-два года.
Неисполнение обязательств молодым поколением в основном касается краткосрочных кредитов на несколько десятков тысяч крон, просроченных на три и более месяцев, утверждает Анежка Павликова, директор Fincollect. По данным компании, с 2019 года число молодых заемщиков, допустивших просрочку, увеличилось на 18%. Что касается более высоких сумм потребительских и ипотечных кредитов, то возрастной профиль клиентов, допустивших просрочку, остается неизменным на протяжении длительного времени, причем значительно выше доля клиентов старше 35 лет.

«Молодые люди в возрасте до 30 лет составляют почти половину клиентов, с которыми мы имели дело за последние пять лет из-за просроченных микрозаймов», — сказал Якуб Зетек, главный операционный директор компании M.B.A. Finance. По его словам, для большинства из них характерно брать несколько таких кредитов одновременно в течение короткого периода времени. Первый из них — на что-то необходимое, а затем они просто покрывают предыдущий займ, что в итоге может закончиться неплатежеспособностью.

«Они выросли во времена, когда брать в долг было обычным делом. Воспринимают невыплату как нормальную ситуацию и, в отличие от своих родителей, не беспокоятся о том, чем это обернется», — говорит он.

По словам Радека Поспишила, директора по продажам Redogan, за последние полгода количество претензий по микрокредитам к клиентам в возрасте до 30 лет выросло почти на десятую часть.

Однако, по его мнению, более значимым сигналом изменения финансового поведения молодежи является рост числа банкротств. Их доля увеличилась с 3 до 8% от общего числа исков, рассматриваемых Redogan, по сравнению с прошлым годом.

Одна из причин этой тенденции, по мнению Павликовой, заключается в том, что некоторые представители поколения, известного как миллениалы, хотят вести образ жизни потребителя. «Они хотят иметь все и сразу и не боятся жить в долг. В отличие от своих бабушек и дедушек или родителей, они не хотят ждать и сначала копить деньги. Они все чаще берут кредиты на потребительские товары, потому что хотят иметь последнюю модель телефона или компьютера, поехать в отпуск или получить другие удовольствия. Многие из них переоценивают свои финансовые возможности и не имеют достаточно средств, чтобы покрыть все свои расходы», — отметила она.

По данным исследования GfK, проведенного осенью прошлого года, доходы 60% молодых людей из так называемого поколения Z, то есть тех, кто родился в период с середины 1990-х по 2010 год, ниже среднего по стране, а треть из них не имеет сбережений, чтобы покрыть даже месячные расходы. Около 11% молодых респондентов заявили, что им с трудом удается сводить концы с концами при своем ежемесячном доходе.
задолженность кредитование Чехия
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