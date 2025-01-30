Половина инструкторов по вождению и членов комиссий не видят разницы между водителями 17 и 18 лет

Опрос, организованный агентством GEN при факультете информатики и статистики Экономического университета в Праге, включал 158 преподавателей автошкол, 29 членов экзаменационных комиссий, 125 молодых водителей из программы L17 и 37 их наставников. Данные были собраны в декабре прошлого года и включали восьмь глубоких интервью с учениками, инструкторами и экзаменаторами в декабре и январе этого года.





Более трети преподавателей и членов комиссии выразили негативное мнение о различиях между 17- и 18-летними водителями, отметив, что младшие водители чаще совершают непредсказуемые действия и менее успешно справляются с кризисными ситуациями. Кроме того, 17-летние имеют искаженное восприятие безопасности, часто принимают неправильные решения и требуют большего руководства.

Среди положительных моментов, преподаватели и члены комиссии отметили высокую мотивацию и подготовленность 17-летних водителей, а также положительное влияние наставников на их развитие и ответственность.





Чтобы улучшить ситуацию, были предложены изменения, включая обязательные знаки на машинах, управляемых несовершеннолетними водителями, и усиленное обучение для их наставников в области правил дорожного движения. Некоторые наставники и члены комиссий также поддерживают идею введения ограничений скорости для несовершеннолетних на автомагистралях.





Многие 17-летние водители выразили желание получить более интенсивное обучение по управлению кризисными ситуациями, сокращение теоретической подготовки и увеличение практических занятий. Они также считают, что год вождения с наставником слишком долгий и предпочли бы более короткий период, чтобы уверенно чувствовать себя за рулем.