Половина инструкторов по вождению и членов комиссий не видят разницы между водителями 17 и 18 лет
2 февраля 2025
11:00
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Почти половина инструкторов автошкол и членов экзаменационных комиссий не замечает разницы между водителями в возрасте 17 и 18 лет, в то время как 5% отмечают как положительные, так и отрицательные различия. Среди негативных аспектов выделяется незрелость младших водителей и недостаточный контроль со стороны их наставников. Однако они признают увеличенную заинтересованность и старание 17-летних в обучении. Это следует из опроса, проведенного Ассоциацией автошкол Чешской Республики, BESIP Министерства транспорта, платформой VIZE 0 и другими.
Опрос, организованный агентством GEN при факультете информатики и статистики Экономического университета в Праге, включал 158 преподавателей автошкол, 29 членов экзаменационных комиссий, 125 молодых водителей из программы L17 и 37 их наставников. Данные были собраны в декабре прошлого года и включали восьмь глубоких интервью с учениками, инструкторами и экзаменаторами в декабре и январе этого года.
Более трети преподавателей и членов комиссии выразили негативное мнение о различиях между 17- и 18-летними водителями, отметив, что младшие водители чаще совершают непредсказуемые действия и менее успешно справляются с кризисными ситуациями. Кроме того, 17-летние имеют искаженное восприятие безопасности, часто принимают неправильные решения и требуют большего руководства.
Среди положительных моментов, преподаватели и члены комиссии отметили высокую мотивацию и подготовленность 17-летних водителей, а также положительное влияние наставников на их развитие и ответственность.
Чтобы улучшить ситуацию, были предложены изменения, включая обязательные знаки на машинах, управляемых несовершеннолетними водителями, и усиленное обучение для их наставников в области правил дорожного движения. Некоторые наставники и члены комиссий также поддерживают идею введения ограничений скорости для несовершеннолетних на автомагистралях.
Многие 17-летние водители выразили желание получить более интенсивное обучение по управлению кризисными ситуациями, сокращение теоретической подготовки и увеличение практических занятий. Они также считают, что год вождения с наставником слишком долгий и предпочли бы более короткий период, чтобы уверенно чувствовать себя за рулем.
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