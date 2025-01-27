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Статистики намерены вновь обойти чешские семьи. Что они спросят?

Новости и статьи
29 января 2025
18:00
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Сотрудники Чешского статистического управления (ČSÚ) в этом году вновь проведут исследование домохозяйств, чтобы выяснить их финансовое и социальное положение. В этом году работники, снабженные соответствующими документами, с 1 февраля по 22 июня посетят более 11 000 домохозяйств по всей Чешской Республике. Об этом ČSÚ сообщило на своем сайте.
«Целью обследования является получение данных о финансовом положении различных типов домохозяйств, стоимости жилья и его качестве, обустройстве квартир, а также о здоровье, трудовых и материальных условиях домохозяйств и их отдельных членов», — сказала Таня Дворнакова, руководитель отдела доходов, расходов и условий жизни в управлении. 

Аналогичное исследование регулярно проводится в 34 европейских странах и позволяет сравнивать данные.

Например, результаты исследования, опубликованные в прошлом году, показали, что в 2023 году уровень бедности по доходам в Чехии снизился до 9,8 с 10,2% годом ранее. Этот показатель является одним из самых низких в Европе по сравнению с другими странами, отмечает ČSÚ. Доля домохозяйств, с трудом сводящих концы с концами, увеличилась на полпроцента до 13,7% годом ранее. 

Статистическое управление представит результаты прошлогоднего опроса на пресс-конференции 6 марта.

Три четверти респондентов давно сотрудничают со специалистами, и сотрудники бюро обратятся к 4 750 домохозяйствам, отобранным случайным образом с помощью реестра переписных участков и зданий.

«К домохозяйствам будут обращаться с вопросами работники на местах, имеющие удостоверение интервьюера статистического обследования, которое в сочетании с удостоверением сотрудника или документом, подтверждающим личность, дает им право на проведение опроса», — говорит Симона Мержинска из отдела доходов, расходов и условий жизни ČSÚ. 

Люди также могут проверить личность интервьюера в веб-приложении бюро.

Статистическое управление подчеркнуло, что анонимность данных гарантируется на всех этапах обработки, а полученные сведения строго охраняются законом. Сотрудники, участвующие в опросе домохозяйств и обработке данных, связаны контрактом о неразглашении.
Чехия статистика Опрос общественного мнения
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