Статистики намерены вновь обойти чешские семьи. Что они спросят?

«Целью обследования является получение данных о финансовом положении различных типов домохозяйств, стоимости жилья и его качестве, обустройстве квартир, а также о здоровье, трудовых и материальных условиях домохозяйств и их отдельных членов», — сказала Таня Дворнакова, руководитель отдела доходов, расходов и условий жизни в управлении.





Аналогичное исследование регулярно проводится в 34 европейских странах и позволяет сравнивать данные.



Например, результаты исследования, опубликованные в прошлом году, показали, что в 2023 году уровень бедности по доходам в Чехии снизился до 9,8 с 10,2% годом ранее. Этот показатель является одним из самых низких в Европе по сравнению с другими странами, отмечает ČSÚ. Доля домохозяйств, с трудом сводящих концы с концами, увеличилась на полпроцента до 13,7% годом ранее.





Статистическое управление представит результаты прошлогоднего опроса на пресс-конференции 6 марта.



Три четверти респондентов давно сотрудничают со специалистами, и сотрудники бюро обратятся к 4 750 домохозяйствам, отобранным случайным образом с помощью реестра переписных участков и зданий.



«К домохозяйствам будут обращаться с вопросами работники на местах, имеющие удостоверение интервьюера статистического обследования, которое в сочетании с удостоверением сотрудника или документом, подтверждающим личность, дает им право на проведение опроса», — говорит Симона Мержинска из отдела доходов, расходов и условий жизни ČSÚ.





Люди также могут проверить личность интервьюера в веб-приложении бюро.



Статистическое управление подчеркнуло, что анонимность данных гарантируется на всех этапах обработки, а полученные сведения строго охраняются законом. Сотрудники, участвующие в опросе домохозяйств и обработке данных, связаны контрактом о неразглашении.