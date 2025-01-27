В прошлом году сократилось число людей, нелегально находящихся в Чехии

Это на 4 322 человека меньше, чем в предыдущем году, или примерно на 91%. Об этом сегодня сообщил представитель полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан.



По словам представителя, наиболее распространенными нелегальными резидентами в Чехии являются украинцы, молдаване и вьетнамцы. В совокупности они составили почти две трети всех выявленных мигрантов.



В связи со значительным ростом транзитной миграции Чешская Республика временно ввела контроль на границе со Словакией в 2022 и 2023 годах. Аналогичные шаги предприняли и другие страны. «Эта (прошлогодняя) тенденция к снижению подтвердила эффективность принятых мер и международного сотрудничества в сфере безопасности границ, что привело к общему снижению миграционного давления по всему так называемому Западно-Балканскому маршруту», — сказал Урбан. Число мигрантов на нем сократилось на 72%.



По данным полиции по делам иностранцев, беженцы значительно сократили использование маршрута через Чешскую Республику, поэтому в прошлом году правительство не приняло решение о повторном введении проверок на границах. Однако контроль на чешско-германской границе со стороны Германии, которая остается наиболее частым пунктом назначения беженцев, сохраняется. Как и в предыдущие годы, большинство беженцев, задержанных во время транзитной миграции, были из Сирии, за которой следовала Турция.



По словам Урбана, в прошлом году мигранты, направлявшиеся в другие страны, чаще пользовались воздушным транспортом, чем наземными маршрутами. «Долгосрочной тенденцией остаются перелеты внутри Шенгенской зоны из Афин, Греция, с использованием нелегальных документов», — сказал представитель. В связи с этим полиция возбудила уголовные дела в отношении 93 человек по факту подделки и изменения официального документа.