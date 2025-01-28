Чехии удалось беспрецедентно резко сократить выбросы, приблизившись к европейской планке

Всего за этот год Чешская Республика произвела 99 миллионов тонн выбросов. Таким образом, Чехия выбросила в атмосферу на 17,5 миллиона тонн парниковых газов меньше, чем годом ранее.





«Впервые мы оказались ниже отметки в 100 миллионов тонн. Теперь мы должны убедиться, что это не просто временное колебание, а постоянная тенденция к декарбонизации энергетического сектора и всей экономики, без негативных последствий для конкурентоспособности и населения», — заявил министр Петр Хладик (KDU-ČSL).



Программы субсидирования, направленные на поддержку экологически чистых решений, должны помочь в достижении этой цели. Государство хочет сосредоточиться, например, на развитии возобновляемых источников энергии или энергосбережении.



Наибольший вклад в сокращение выбросов внес энергетический сектор, где объем парниковых газов, выброшенных в атмосферу, сократился на 7 миллионов тонн по сравнению с предыдущим годом. В промышленности снижение составило 2 миллиона тонн. Такое же количество парниковых газов Чехия смогла сэкономить за счет отопления зданий. На транспорте снижение составило 1 миллион тонн.



Этому также способствовало восстановление лесов после нашествия короеда.





В целом с 1990 года выбросы сократились на 47%. Чешская Республика находится на пути к достижению европейских целей, согласно которым страны ЕС должны обеспечить сокращение выбросов к 2030 году по меньшей мере на 55% по сравнению с началом 1990-х годов.