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В чешских горах становится многолюдно, весенние каникулы начинаются в эти выходные

Новости 420on
31 января 2025
13:00
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Текущий ход зимнего сезона в чешских горах вместе с благоприятным прогнозом метеорологов обещает хорошие условия на ближайшие шесть воскресений, в течение которых весенние праздники будут проходить с недельными интервалами. Все горные курорты Чехии функционируют, работают более 400 подъемников и канатных дорог.
«В горах много естественного и технического снега. Согласно прогнозам погоды на февраль, можно ожидать отличных условий. А благодаря ранее сделанным инвестициям в современные системы снегогенерации и накопительные резервуары, курорты способны поддерживать качественные условия катания даже при возможных колебаниях температуры», — заверил Либор Кнот, директор Ассоциации горных курортов.

Хотя все больше чехов отправляются на весенние каникулы за границу, как в горы, так и к морю, большинство из них по-прежнему остаются на чешских склонах. Поэтому в настоящее время места для размещения в чешских горах в основном распроданы.

Тем не менее, здесь еще можно договориться об отдыхе. Благодаря тому, что предложение в горах немного увеличилось, например, за счет трех новых объектов с 171 квартирой гостиничного типа в Долни Мораве под Кралицким Снежником.

Заказы на март пока слабее

В городе Гаррахов в Крконоше отели и гостевые дома заполнены примерно на 80 процентов.

«Февраль относительно насыщен, март пока слабее. Я объясняю это тем, что после опыта предыдущих лет люди не спешат бронировать проживание из-за погоды», - говорит Ян Ворличек из отеля Skicentrum в Гаррахове. И в Шпиндлерув-Млине тоже есть свободные места.

«Необходимо изучить предложения на порталах по размещению. По нашему опыту, интерес к велнес-отелям преобладает. Клиенты становятся все более требовательными. И Špindl хочет быть конкурентоспособным с зарубежными странами. Но я бы добавил, что есть варианты и для семей, которые не располагают таким большим бюджетом. Например, семейные гостевые дома. Каждый может выбирать», - заверил „Новости“ Мартин Яндура, мэр города Шпиндлерув Млин.

Он посоветовал лыжникам обязательно покупать ски-пасс заранее через интернет, так как это будет дешевле. Мэр Яндура не опасается проблем с движением, подобных тем, что были в начале года.
«Первые две недели февраля очень многолюдны, но мы не беспокоимся о том, что перед городом образуются пробки. Конечно, если погода хорошая и внизу есть инверсия, то приезжают не только горнолыжники, но и любители беговых лыж, ски-альпинисты или пешие туристы, и парковочные места не раздуваются», — добавил Яндура.

Чехия остается дешевле зарубежных горнолыжных курортов

По данным Ассоциации горных курортов, цены на зимний горный отдых в Чехии по-прежнему на треть - полтора ниже, чем за рубежом.

«В Альпах в этом году катание на лыжах стало дороже примерно на пять-десять процентов. В Чехии средняя цена дневного ски-пасса составляет 750-1000 чешских крон, то есть 30-40 евро. На среднем альпийском курорте он стоит 60 евро, а на курорте премиум-класса — почти 80 евро», — говорит Либор Кнот.

Две трети курортов Чехии сохранили прошлогодние цены, около четверти курортов повысили цены на минимальный уровень в 1-3 процента, и довольно много курортов (более 15 процентов) снизили цены по сравнению с прошлым годом.
горы Горнолыжные курорты Чехия лыжи
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