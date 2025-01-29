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ЕС рассматривает возможность возобновления закупок российского газа. Это должно помочь миру в Украине

Новости 420on
31 января 2025
14:30
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По данным Financial Times, некоторые страны ЕС выступают за возвращение к российскому газу. Они утверждают, что этот шаг может стать частью мирного плана между Россией и Украиной.
Англоязычная международная газета Financial Times, ссылаясь на свои источники , сообщает, что в Европейском союзе ведутся дебаты о возможном возвращении к дешевому российскому газу как части мирного соглашения с Украиной. Помимо снижения высоких цен на энергоносители, сторонники плана говорят, что этот шаг может подтолкнуть Москву к мирным переговорам и помочь прекратить конфликт в Украине.

Сторонники предложения, включая венгерских и немецких чиновников, говорят, что этот шаг может побудить Россию и Европу сохранить мирное соглашение и стабилизировать энергетический рынок континента.

Газета сообщает, что с этим предложением выступили представители Германии и Венгрии. Но другие дипломаты, в основном из западноевропейских стран, также выразили поддержку этому шагу.

До начала войны в Украине Россия была одним из крупнейших поставщиков газа на европейский рынок. Россия обеспечивала около 40% общего потребления газа в Европе.

С 24 февраля 2022 года поставки российского газа в Европу постепенно сокращаются. В 2024 году они составляли около 10 процентов от общего объема, а с января, когда истек срок действия транзитного контракта, позволяющего поставлять газ через Украину, они сократились еще наполовину.

Прекращение поставок газа через Украину привело к значительному росту цен на этот товар. В настоящее время цены на газ на голландском рынке составляют около 52 евро за мегаватт-час. Это почти вдвое больше, чем год назад.

До войны Германия была одним из крупнейших покупателей российского газа. Благодаря дешевой энергии ей удавалось поддерживать конкурентоспособную промышленность и стабильную экономику. С началом конфликта и постепенным сокращением поставок страна столкнулась с серьезными экономическими трудностями. Это влияет, в частности, на экономический рост Чехии, поскольку наша экономика тесно связана с немецкой.

Германия и Венгрия открывают дебаты о возвращении к российскому газу, несмотря на самоцель ЕС — полностью избавиться от закупок российского ископаемого топлива к 2027 году. Датский комиссар ЕС Дан Йоргенсен должен к марту этого года представить план, как достичь этой цели, сообщает Financial Times.

Предложение немецких и венгерских дипломатов, безусловно, не найдет поддержки во всех странах ЕС. По данным издания, наибольшее противодействие ожидается со стороны стран Восточной Европы и Балтии, которые долгое время были крупнейшими партнерами Украины в Европе и опасаются влияния России.

Даже избранный президент США Дональд Трамп, который давно выступает за увеличение экспорта американского газа в Европу, скорее всего, не согласится с этим шагом. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он даже пригрозил Союзу введением тарифов, если тот не увеличит импорт американского энергетического сырья. Уже сейчас сжиженный газ из США поставляется в Европу в качестве замены российскому.

Недавнее решение Датского энергетического агентства одобрить работы по консервации газопровода «Северный поток — 2» также может быть связано с дебатами о возвращении к дешевому топливу из России. Хотя в заявлении агентства говорится, что за этим решением стоят экологические соображения, ремонт поврежденного трубопровода может позволить в будущем снова поставлять газ из России в Европу.
Чехия газ Украина Евросоюз
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