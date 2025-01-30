Бывшие супруги или дети узнают, сколько у вас денег. Česká spořitelna шокировала людей, сделав их счета видимыми

Сейчас этим вопросом занимается Управление по защите персональных данных (ÚOOÚ).





«Внезапно в моем интернет-банкинге появился счет моего бывшего мужа, с которым я в разводе уже семь лет. Я увидела, насколько высока его зарплата и все остальные платежи. Это было неприятно», — рассказала Анета из Праги.





В итоге она сразу договорилась с банком об отмене права распоряжения, и счет бывшего мужа исчез, но горькое послевкусие осталось. «Я думаю, что это была большая ошибка со стороны банка. Теоретически я могла перевести деньги с этого счета», — говорит она.





Изначально права на распоряжение средствами распространялись только на отделение; многие люди пользовались ими еще тогда, когда интернет- или мобильный банкинг либо не существовал, либо не был так распространен и привычен, как сегодня. Поэтому клиенты могли давно забыть о том, что кто-то разрешил им доступ к счету много лет назад. И наоборот, владельцы этих счетов могли с удивлением обнаружить, что спустя годы их счетом снова может воспользоваться кто-то другой, даже если отношения между ними изменились.





Серверы Seznam Zprávy и Peníze.cz также ранее отмечали это изменение.





Филип Грубый, пресс-секретарь Česká spořitelna, сообщил, что владельцы счетов были заранее проинформированы о работе с их счетами не только в отделении, но и через интернет и мобильный банк.





«В течение октября, ноября и декабря мы неоднократно уведомляли владельцев счетов по электронной почте, сообщением в интернет-банке George или письмом о том, что с января 2025 года владельцы счетов смогут распоряжаться своими счетами также в интернет-банке, то есть не только в отделении», — сказал Грубый.





По его словам, некоторые владельцы счетов и распорядители не проверили свои полномочия и поэтому были удивлены, увидев, что их полномочия, первоначально выданные только для отделения, также используются в интернет-банкинге.





«Из примерно полумиллиона клиентов, которых мы неоднократно предупреждали о продлении срока действия разрешений на распоряжение средствами в течение осени, сотни отреагировали в январе и были удивлены изменениями», — сказал Грубый.





«Мы добавляем полезные инструменты»





«Ни в одном тексте не было ничего ясного», — возражает Анета. «В октябре, наряду с другой информацией о январских изменениях, банк написал мне, что можно будет контролировать счета с одноразовыми правами по телефону или через интернет-банкинг. В формулировке, что это будет возможно, а не появится сразу, без моего согласия», — подчеркнула она.





Банк написал ей в George: «Доступ к счетам, которые до сих пор можно было обслуживать только в отделении, будет осуществляться другими способами. Теперь счета будут обслуживать по телефону через центр обслуживания клиентов или онлайн в интернет- и мобильном банке George». Из текста не совсем ясно, что изменения произойдут автоматически и что данные о финансовых операциях бывшего мужа сразу же появятся, когда он войдет в свой аккаунт после Нового года.





Затем она лишь получила по почте общее сообщение от банка о том, что с января 2025 года он меняет свои условия и положения, «добавляя полезные инструменты» в интернет-банкинг George.





В одном из сообщений для клиентов говорилось, что с 1 января в George счет, которым они получили право распоряжаться, будет «виден в обзоре продукта» и что это можно будет отменить, если они не согласны.





«Но этого нигде не было, ни в George, ни в моем электронном письме», — ответила Анета.





Пресс-секретарь не ответил, могли ли другие распорядители воспользоваться ситуацией и начать снимать деньги против воли владельцев счетов.





«Мы зарегистрировали два заявления по этому вопросу от заинтересованных лиц, а также сообщение о нарушении защиты персональных данных со стороны Česká spořitelna», — сказал Милан Ржепка, пресс-секретарь ÚOOÚ.





«Я могу подтвердить, что наш ведомство занимается этим вопросом, но расследование еще не завершено, и поэтому мы не можем предоставить больше информации», — добавил он.





Грубый признал, что банк допустил ошибку, когда предоставил некоторым родителям доступ к счетам их детей.





«В результате расширения прав отчуждения мы выявили техническую ошибку в системе, из-за которой у некоторых родителей, имевших в прошлом права на счета своих детей, эта функция появилась в George Banking», — пояснил пресс-секретарь.





По его словам, банк уже исправил ошибку. «Мы немедленно удалили неверные разрешения для этих клиентов и уведомили их об этом», — добавил он.





«Те, кто не хочет пользоваться правом распоряжения, должны явно отменить его. Клиенты могут легко изменить свои права распоряжения в George Digital Banking в разделе Disponentská oprávnění или в любом из наших отделений», — заключил Грубый.





После смерти владельца счет становится предметом наследственной процедуры, но деньги на нем могут использоваться распорядителем, то есть партнером или детьми, как и раньше. Однако необходимо настроить счет таким образом, чтобы распоряжение не прекращалось после смерти владельца, отмечают в банке.