Чехии не справляется с профилактикой алкоголизма. Полтора миллиона человек в зоне риска

«Большая часть населения Чехии входит в категорию риска по употреблению алкоголя, примерно каждый пятый взрослый. Последние исследования показывают, что наибольшему риску подвержены люди в возрасте от 45 до 54 лет — группа, выросшая до 1989 года», — заявил на пресс-конференции Беньямин Петружелка из клиники адиктофармакологии 1-го медицинского факультета Карлова университета.



По его словам, наркологи отмечали снижение потребления алкоголя во время пандемии ковида. Однако это снижение было кратковременным, и сегодня потребление алкоголя вернулось на прежний высокий уровень, как среди мужчин, так и среди женщин. По его словам, более 19 процентов мужчин и почти 4 процента женщин употребляют алкоголь каждый день. «Алкогольная зависимость по-прежнему является самым распространенным диагнозом в наркологических клиниках для обеих групп», — сказал он.



«Относительно позитивной новостью является то, что мы наблюдаем снижение потребления среди детей и подростков, но в последнее время этот процесс прекратился», — добавил Петружелка. Для улучшения ситуации, по мнению экспертов, необходимо сосредоточиться на профилактических мерах, которые наиболее целесообразны для детей.



«Наибольшие шансы изменить отношение и поведение в отношении веществ, вызывающих зависимость, у нас есть в возрасте от 11 до 16 лет. Именно поэтому мы должны сосредоточиться на этой категории. Для этого есть необходимые инструменты и программы, но чешские школы используют их очень мало и не очень мотивированы делать это систематически», — сказал Михал Миовски, руководитель адиклотогической клиники 1-го медицинского факультета Карлова университета и Университетской ветеринарной больницы.



По его словам, в Чехии также ощущается нехватка специализированных амбулаторных клиник, объединяющих специалистов в области психологии, психиатрии, наркологии и социальных служб. «Такого типа операций, где специалисты заботятся о пациентах вместе и которые также наиболее подходят для умеренных случаев, больше всего не хватает», — пояснил он. Между тем, краткосрочная и среднесрочная терапия в специализированных центрах потребуется примерно полутора миллионам человек.



Профилактика окупается в десять раз больше



Роман Габрхелик, руководитель Экспертного наркологического центра при ВФН, отметил, что профилактика по-прежнему остается недооцененной частью системы. «Сегодня мы уже знаем, что профилактика окупается в десять раз. Одна крона, вложенная в профилактику, экономит до десяти крон на здравоохранении, социальных расходах или связанных с ними преступлениях», — сказал он.



Тем не менее, эксперты не видят фундаментальных изменений, равно как и постепенное повышение акцизов на большинство алкогольных напитков, за исключением негазированного вина, не дает желаемого эффекта.



«В Чешской Республике не происходит фундаментальных изменений в том смысле, что налоги на алкоголь должны хотя бы догонять инфляцию или общий рост цен. С точки зрения потребителя и того, сколько он может потратить, налоги скорее снижаются. Мы хотели бы, чтобы что-то изменилось», — прокомментировал Габрхелик.



«Одностороннее повышение цен — это тоже не решение, потому что меры не могут работать сами по себе. Мы работаем над системой профилактики уже двадцать пять лет, но государство не в состоянии взять ее на вооружение и реализовать на практике в достаточном масштабе», — заключил Миовски.